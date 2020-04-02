川普樂觀表態沙俄將達成協議 國際油價盤中漲逾10%

近期國際油價持續走跌，美國總統川普週三 (1 日) 表示預期沙、俄兩國近期將達成協議，石油價格戰有望在未來幾天內結束，受樂觀態度提振，油價盤中雙雙大漲逾 10%。

截至台北時間週四 (2 日) 晚間 18 時許，布蘭特原油大漲 10.95%，暫報每桶 27.45 美元，西德州中質原油 (WTI) 大漲 10%，暫報每桶 22.34 美元。

布蘭特原油日線走勢 (圖：Investing.com)

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情席捲全球，加上 OPEC 減產協議破滅後，沙烏地阿拉伯和俄羅斯又掀起一波石油價格戰，造成原油市場供需嚴重失衡，今年 Q1 西德州中質原油 (WTI) 共下跌 66.5%，為近 37 年來新低，布蘭特原油也下跌 65.6%，創下近 32 年最低。

川普表示近期已和沙國、俄羅斯領導人進行談話，他認為價格戰嚴重打擊石油工業，若情況持續下去，這對兩國來說都相當不利，因此他認為沙、俄兩國將在近期達成協議。

此外，川普還稱本週五 (3 日) 將和美國石油公司高層會面，就如何在疫情期間幫助產業解決需求下滑問題進行討論。《華爾街日報》報導指出，川普將考慮各種方案之可能性，包含對沙國進口石油徵收關稅。

CMC Markets 分析師 Margaret Yang 表示：「市場希望美國的干預能帶領沙、俄走向減產協議，這種希望幫助支撐油價，此外，逢低買盤也是抬高油價的原因之一。」

《彭博》引述消息人士稱，中國計劃趁著低油價來填補國家緊急儲備。知情人士稱，北京已要求各級政府機構立即協調，以填滿國家和商業儲備，同時鼓勵企業將自家儲備填滿。

諮詢公司 SIA Energy 稱截至 3 月 31 日，中國戰略和商業石油儲備量總計 9.96 億桶，SIA 和 Wood Mackenzie 皆預計，今年中國可能再增加 8000 萬至 1 億桶的儲備量。