中國低報確診人數？川普態度髮夾彎：我又不是中國會計師

美國川普總統週三 (1 日) 表示，美國不知道中國政府是否低估了自家武漢肺炎確診人數和死亡人數。

在白宮新聞發布會上被問及中國數據是否準確時，川普說：「我又不是中國的會計師。」。

川普表示，中國當局的統計數據「似乎有點少，相較於我們目睹的情況和報導，我這麼說算很好了。」

《彭博》週三引述 3 位美國官員報導，美國情報界已向白宮報告，中國政府故意低報該國的武漢肺炎確診人數和死亡人數。

2 位官員透露，該機密情報指稱中國故意假報數據。白宮上週已獲得該情報。

然而，川普在週三的新聞發布會上表示，「我們尚未接獲任何顯示中國低報武漢肺炎數據的情報。」

川普先前曾懷疑過中國的數據，但在週三新聞發布會上，他卻選擇提起中美貿易關係，稱中國將購買價值數十億美元的美國農產品。

提到中國公布的武漢肺炎人數，川普說，「我們真的不知道啊。」

川普提及與中國國家主席習近平的通話，「那我們那天打電話聊得很好，我們在許多不同事情上共同努力，包括貿易，他們正大量購買，花了很多錢，這些錢都給了我們的農民。」

根據約翰 · 霍普金斯大學數據顯示，中國公布的武漢肺炎總確診人數已達 82361 人，但這人數尚不到美國總確診人數的一半，美國已經成為全球確診人數最多的國家。

川普在新聞會上重申，他與習近平的關係「非常良好。」

「我們與中國達成了很棒的貿易協議，我們會想維持下去，他們也想，這樣的關係很好。」

「至於他們的確診人數是否正確，我可不是中國的會計師。」