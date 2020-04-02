防疫漏洞？CDC：有25%確診患者無症狀

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情逐日惡化，確診人數如今已突破 20 萬，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週三 (1 日) 表示，在感染肺炎的患者中，約有 25% 的確診者沒有任何症狀，恐成防疫漏洞。

美國國立過敏與傳染病研究院 (NIAID) 主任 Anthony Fauci 表示，由於無症狀患者的比例極高，他「傾向於」建議美國所有民眾都戴上口罩。

然而這一建議卻和世界衛生組織 (WHO) 和 CDC 的意見牴觸，該機構先前表示，只有醫護人員和患者需要配戴口罩。

截至美東時間週三 (1 日) 下午，美國確認感染武漢肺炎人數已經超過 21 萬人，死亡人數超過 4700 人。白宮當局預測，疫情將在未來兩週急轉直下，四月中旬每日死亡人數可能多達 2000 人。

白宮疫情專案小組領導人 Deborah Birx 博士認為，若美國民眾不遵守保持社交距離的防疫措施，根據模型預測的最壞情況，死亡病例可能將多達 220 萬名。

Deborah Birx 說道：「沒有什麼簡單的方式可以修補疫情造成的破壞，只能靠全民共同阻止疫情擴散」

根據 CNN 統計，有約 80% 的美國人目前在家中隔離，顯示相關措施已有明顯成效，包括受災最嚴重的華盛頓州及紐約州。紐約截至週三的一週內，平均每日病例新增 17%，增幅與前 7 天的 58% 相比有明顯緩和的趨勢。

倫敦帝國理工學院的科學家研究歐洲 11 個國家的防疫措施，發現這些措施的確抑制疫情擴散，研究人員預估，截至 3 月 31 日，這 11 國的防疫政策將挽救 59,000 人免於死亡。