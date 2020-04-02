彭博引述美國機密報告：中國疫情數據造假

《彭博》引述美國官員說法，美國情報機構給白宮的一份機密報告稱，中國隱匿國內疫情事實，指控中國未如實公布確診數據和死亡人數，據傳白宮已在上週收到這份報告。

由於該項報告屬於機密，提供消息的官員拒絕詳細說明報告內容。官員稱機密報告的重點在於中國所公開的確診和死亡案例是不完整的，另外兩位官員表示，該項報告得出的結論是：中國提供的數據是假的。

疫情於 2019 年底首次爆發於中國湖北省武漢市，根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至台北時間週四 (2 日) 凌晨 0 時許，中國累計確診病例約 8.2 萬，死亡達 3316 人。相較之下，美國、義大利和西班牙累計確診皆已突破 10 萬，且向上趨勢仍在持續。

儘管中國在爆發疫情後實行嚴格防疫禁令，至今外界對於該國公布的境內外病例依舊抱持懷疑態度。中國政府一再修改計算方法，且連續數週將無症狀感染者排除在外，其光是在本週二就暴增 1500 多例無症狀病例。

事實上，中國並不是唯一一個受到質疑的國家。上述官員稱伊朗、俄羅斯、印尼、北韓等國家皆包含在內，尤其目前北韓未傳出任何病例，沙烏地阿拉伯和埃及在內等國家也可能美化數據。

美國國務卿龐培 (Michael Pompeo) 多次抨擊中國美化數據，在與國際共享疫情資訊方面進度緩慢，特別是在疫情初爆發的幾週內，。

龐培數度敦促中國對疫情保持透明，其週二 (31 日) 表示：「疫情數據非常重要，對抗病毒的醫療方法和公衛政策發展能讓我們挽救更多生命，不過，這一切必須建立在信心和掌握訊息的能力上。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)