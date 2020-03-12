疫情重擊 美汽車業「從需求到供給」都出現危機

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，美國境內確診案例激增，包括占美國汽車總產量 17% 的密西根州在內，也出現了確診病例，有專家擔憂，美國汽車業的營運遲早也將受到衝擊。

美國汽車研究中心 (Center for Automotive Research) 勞工和經濟副總裁 Kristin Dziczek 認為，美汽車業很可能將無一倖免。「大家都會受到影響，自從美國在最近幾個月出現死亡案例以來，汽車業要面臨的是將在多大程度上衝擊產業以及如何減輕風險。」Dziczek 說道。

Dziczek 也表示，美國汽車業正面臨的問題是疫情導致需求中斷，以及該行業「從供給危機到需求危機」的更大演變，這可能會帶來廣泛的經濟影響。

Dziczek 表示：「如果這種情況蔓延，製造業將停頓，疫情對消費者信心和家用汽車銷售造成了衝擊，新車是一項大筆的購買，如果大多數人對經濟、收入和健康狀況感到不確定，很可能推遲或不願購買。」

美國汽車大城底特律就在雖然密西根州，許多主要汽車製造商和汽車供應商也都在該州營運，根據美國經濟分析局 (U.S. Bureau of Economic Analysis) 提供的最新數據顯示，2018 年密西根州的製造業，在美國 2018 年製造業 GDP 中就占了 4.3%。

汽車業研究公司 LMC Automotive 將 2020 年全球輕型汽車銷量預測下調了 4%，即 370 萬輛，原因是武漢肺炎疫情爆發的影響造成了極大的不確定性。

LMC 全球銷售預測總監 Jonathon Poskitt 表示：「武漢肺炎疫情對汽車業的影響已經遠遠超出了中國的範圍，導致大多數主要市場的預測下調。我們對疫情的了解仍處在早期階段，但在一切轉好之前可能還會變得更糟。」