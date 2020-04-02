雨過將天晴？美銀CEO：疫情結束後經濟將回彈

美國銀行 (Bank of America) 首席執行長莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 週三 (1 日) 預估，一旦武漢肺炎 (COVID-19) 危機解決後，美國經濟將迅速回彈。

莫伊尼漢週三 (1 日) 接受採訪時表示，美國經濟中不存在結構性問題，這是一場醫療保健危機，一旦能緩解這場危機，經濟將回復往常水平。

他表示，儘管美國疫情在 3 月下旬急速惡化，限縮了許多商業活動，但 3 月份美銀客戶的消費支出仍然增長 2% 至 3%。

美銀本月已經撥付 700 億美元的商業貸款，高於上週五他預估的 500 億美元，莫伊尼漢警告，美國第二季經濟將進一步下滑，但美銀內部經濟學家預估，美國經濟將於 2021 年幾乎可以恢復到原有水平。

此外，美國主要銀行也增加對美國企業的放款，美國銀行政策研究所 (Bank Policy Institute) 的研究數據顯示，第一季為美國各大企業提供約 4000 億美元的貸款，較去年同期成長 12.7%。

此外，美銀 CEO 還提到，他們正鼓勵民眾申請政府的小型企業救助方案，且美銀正密切與聯準會 (Fed)、白宮，以及財政部維持聯繫，以商討市場流動性。

目前美銀也讓所有員工待在家中工作。隨著疫情持續擴大，市場恐慌情緒蔓延，若經濟真如莫伊尼漢預測，那麼投資人須謹慎關注美股和油價。

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