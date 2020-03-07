經濟衰退何時來？美銀列5大警訊指標

武漢肺炎疫情快速擴散，全球供應鏈岌岌可危，經濟恐因此陷入衰退，重擊華爾街投資者信心，造成美股走勢狂野的一週。

儘管不確定性環繞，美銀列出一張可能觸發經濟衰退的因素清單，以監控市場與經濟狀況：

美國消費者實力減弱

小企業信心跌破 100

失業救濟人數攀升至 25 萬人以上

美國抵押貸款活動減少

特朗普總統連任可能性大降

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，未來幾個月 (不是幾週而已) 全球經濟衰退的重要衡量關鍵就是美國消費者。

美國經濟諮商會彙整的消費者信心指數顯示，因疫情影響，2 月份消費者信心上升程度不如預期，雖然較 1 月時的 130.4 上升至 130.7，但不及經濟學家預期的 132.6。

然而，美國經濟諮商會經濟指標高階主管 Lynn Franco 認為，即使不如預期，但消費者信心仍保持樂觀。整體而言，自中美貿易戰到現在的疫情期間，美國消費者的強勁實力一直是亮點。

接著小企業信心是否崩潰則是經濟下滑與否的另一個警告信號。美銀認為，如果 NFIB 小企業樂觀指數跌至 100 以下，則可能會出現衰退。目前，該指數處於 104.3 的健康水平，但因疫情產生的不確定性可能讓小企業減少投資。

勞動力市場若遭打擊也是不祥訊號。 Hartnett 解釋，如果失業救濟人數上升到 25 萬以上，就可能意味著經濟衰退即將到來。

根據勞工部週四數據，上週請領失業救濟金人數減少 3000 人，至季調後為 21.6 萬人，這紮實的數據顯示，儘管武漢肺炎爆發，勞動力市場仍處於穩固的基礎上。

週五的非農就業報告顯示 2 月新增就業人數 27.3 萬人，遠高於預期的 17.5 萬人，且失業率也回落至 3.5％，達到 50 多年來的最低水平。

Hartnett 也提到，如果申請抵押貸款的人減少，也會對經濟產生負面影響。美銀使用抵押銀行家協會購買 (MBAVPRCH) 指數來監視抵押貸款購買活動。(該指數追蹤單一住宅申請抵押貸款的情形)。

最後，美銀認為如果川普連任機會下降，市場就可能走跌。

美銀使用 Oddschecker.com 的指標，川普當選連任的可能性已自 2 月 20 日的 62% 下降至 58%。前副總統拜登當選的機會同時期反而自 4% 大增至 36%，而佛蒙特州參議員 Bernie Sanders 同時期當選機率自 17% 下降至 6%。

雖然上週二道瓊因為拜登取得重大勝利而大漲，尤其醫療健保領域，但華爾街普遍認為，儘管拜登不會有損害華爾街，但川普對股市和經濟更是利多。