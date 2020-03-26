美銀：中小型公司債 比他們的股票還有吸引力

美國國會前日剛通過 2 兆美元的財政紓困案，市場預期在多項財政刺激下有望推漲企業債券，但週三 (25 日) 美國銀行 (Bank of America) 表示，今年美國經濟仍可能出現衰退，企業利潤仍將緊縮。

美銀認為，信貸週期已轉向晚期，經濟很有可能陷入衰退，甚至可能僅需要 1.2 至 2 個月的時間，就可以作出辨認，為此美銀分析師認為，在經濟衰退的可能下，中小型公司債和優先股正開始浮現吸引力。

美銀表示，截至週二收盤，垃圾債券市場殖利率比基準美國公債高出 10.5 個百分點，這表示垃圾債還能替那些願意冒著風險的投資人，提供一段時間的可觀回報。

美銀高收益債券分析師表示，若以經濟衰退作為基本情況，假設美國經濟已從各種防疫措施的影響下恢復正常水平，他們仍預計未來平均每年垃圾債券的違約率將達 9% 之多，因此建議投資人買入。

美銀認為，在高收益債券市場中，大約 25% 至 30% 的能源公司違約機率最大，若將能源公司排除掉，​預估每年平均垃圾債違約率仍有 6%。

與此同時，高收益債券發行人仍努力於夾縫求生存，他們大規模利用其銀行週轉金貸款額度，削減其資本預算、讓員工放無薪假，以維持其公司現金。

然而唯一問題是，截至週三，高收益債券市場已開始從低點反彈，安碩 iShares iBoxx 高收益公司券 ETF 和 SPDR 巴克萊高收益債券 ETF 分別上漲了 3% 和 2.7%。

顯示高收益債券價格依然不便宜，市場應持續關注美國當局行動，以評估其決策為風險市場帶來的收益或虧損。