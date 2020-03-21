疫情加薪！美銀櫃檯人員縮短工時且每月加薪400美元

美國銀行 (BAC-US) 表示，因應武漢肺炎疫情加劇，將為銀行出納員每月加薪 400 美元，且工時縮短至少 2 個小時。

美銀週五在給員工的備忘錄上表示，「我們全國金融中心符合資格的員工將持續依照全週時間表正常給薪，即使他們的工時縮減，且每位在金融中心積極工作、符合資格的員工將在每回薪水計算期間獲得 200 美元的特別補助金。」

知情人士透露，執行長 Brian Moynihan 已經核准此加薪方案，且武漢肺炎流行期間均適用。

美銀是美國資產第二大銀行，其競爭對手摩根大通 (JPM-US) 先前也為部分因工作性質無法居家辦公的員工加薪。美銀鼓勵大多數員工遠程工作，只剩下櫃檯出納員和呼叫中心人員需要到現場上班。

知情人士透露，美銀計畫縮短旗下 4300 家分行營業時間，改為早上 10 點到下午 4 點。原本多數分行營業時間為上午 9 點到下午 5 點或 6 點。

美銀還表示，呼叫中心和其他必須到現場上班的支援人員每週上班 40 個小時後將獲得雙倍的加班費。

美銀去年曾提過，將最低工資提高到每小時 20 美元，並凍結較低薪員工的醫療保健費用。

週五美股依舊重挫，美國銀行下跌 1.53 美元或 7.22%，收 19.67 美元。