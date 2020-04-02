〈美股早盤〉初領失業金人數激增近665萬人 美股開盤表現平淡

美國於週四 (2 日) 公佈最新的初領失業金人數，報將近 665 萬人，較前值大幅攀升。但美股的反應卻相對平淡，週四 (2 日) 開盤四大指數皆小幅上漲，道瓊指數上漲了 27.37 點。

武漢肺炎疫情

美國疫情持續蔓延，累計確診病例已突破 20 萬例，佔全球確診病例的將近 4 分之 1，累計死亡病例則突破 5 千人，為全球第三高，僅次於義大利及西班牙。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週三 (1 日) 表示，目前正與美國國會研討基礎建設法案，減輕武漢肺炎 (COVID-19) 造成的衝擊，與此同時，眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，4 月 20 日眾院重新開會後，將立即採取行動。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (2 日) 公佈截至 3 月 28 日的當週初領失業金人數，報 664.8 萬人，較前值 328.3 萬人大幅增加，顯示疫情對於美國就業市場造成了嚴重的威脅。

截至台北時間週四 (2 日)22 時許：

道瓊指數上漲 27.37 點或 0.13%，暫報 20970.88 點

那斯達克上漲 0.51 點或 0.01%，暫報 7361.09 點

標普 500 上漲 3.90 點或 0.16%，暫報 2474.40 點

費半上漲 3.68 點或 0.26%，暫報 1431.34 點

台積電 ADR 上漲 0.67% 至每股 46.83 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.586%

紐約輕原油上漲 8.76% 至每桶 22.09 美元

布蘭特原油上漲 7.60% 至每桶 26.62 美元

黃金上漲 2.18% 至每盎司 1626.10 美元

美元指數上漲 0.46% 至 100.215 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US)

Netflix 早盤下跌 0.15%，達 364.03 美元。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 於週三 (1 日) 上調了 Netflix 目標價，從每股 423 美元上調至 487 美元，主要因為疫情使美國多數人待在家中的時間拉長，推動宅經濟影音服務需求。

他認為 Netflix 目前最大可能的風險是部分影片內容因為疫情而停止製作，但他認為 Netflix 比其他串流影音平台擁有更多優勢，平台上擁有過去 3 年來大量累積的豐富內容，且未來幾個月還有許多新影片正等著上線。

Zoom(ZM-US)

Zoom 早盤下跌 9.63%，達 123.73 美元。

由於肺炎疫情導致許多公司實施「在家上班」，並促使 Zoom 等視訊軟體的使用量激增，Zoom 的股價於過去一年上漲了超過兩倍。

D.A. Davidson 分析師 Rishi Jaluria 將 Zoom 的股票評為「中性」，並將目標價設定為每股 150 美元。Jaluria 表示，使用人數的增加、亮眼的財務表現、以及肺炎疫情全球蔓延，皆促使 Zoom 的營運表現持續成長，但目前的估值過高，建議投資人等待股價修正回跌時，再進場購買該公司股票。

波音 (BA-US)

波音早盤下跌 0.63%，達 129.79 美元。

為了減輕財務上的壓力，波音於週四 (2 日) 宣佈，將實行自動離職、及提早退休計劃。由於疫情導致航空旅客人數的下降，為了減少營運費用並維持帳上現金，波音已於日前宣佈凍結招聘及取消加班費。

波音目前全球約有 15 萬名員工，波音 CEO David Calhoun 表示，針對自願離職的員工，將會提供資遣費。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月挑戰者企業裁員數 (萬人) 報 22.2，前值 5.67

美截至 3/28 當週初領失業金 (萬人) 報 664.8，預估 300.0，前值 328.3

美截至 3/28 當週初領失業金四週均值 (萬人) 報 261.2，前值 99.83

美國 2 月貿易帳 (億美元) 報 - 399，預估 - 436.0，前值 - 453.0

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，由於疫情導致經濟活動被迫停擺，預估損失的產值規模將為 911 時期的 2.5 倍。

另外，2008-2009 年金融海嘯時期，總失業人口約達到 870 萬人，經濟學家預估，因本次疫情而導致的失業人口數，將可能超過 2 千萬人。Zandi 預估，4 月份的非農就業人口將減少 1 千萬人，而 5 月份則將再減少 3 百萬人，且預估 5 月份的失業率將會攀升至 12%。

Mellon Investments 的基金經理人 John Porter 表示，在過去的 24 至 48 小時，不斷有關於疫情的壞消息傳出，由於全球經濟受到嚴重衝擊，且不確定性亦持續攀升，因此導致股市波動性劇烈、並呈現下行的趨勢。