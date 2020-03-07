波士頓Fed總裁：央行應擴大可購買資產

波士頓 Fed 分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週五 (6 日) 表示，鑒於 10 年期美國公債殖利率深陷歷史新低，央行傳統的量化寬鬆 (QE) 政策可能無法像 2008 年金融危機時期奏效，他認為 Fed 可能需要爭取與國會合作，擴大增加可購買的資產及有價證券以刺激經濟。

武漢肺炎疫情日益惡化，市場對疫情的不確定性，促使資金紛紛湧入具避險性質的政府公債，10 年期美債殖利率跌至 0.66% 的歷史低點，為史上首度跌破 0.7%。

羅森格倫表示，在殖利率屢探新低的情況下，聯準會將沒有足夠的空間降低利率，來應對下一回經濟衰退，也無法透過購買政府債券來推低利息以刺激經濟。

他說道：「如果在此情形下發生經濟衰退，將弱化聯準會透過大量購買長天期美國公債來推低利率的空間。我們應該允許央行購買更廣泛種類的資產或證券組合。」

然而這樣的政策需要修改《聯邦儲備法》(Federal Reserve Act)，意味著要達到上述措施，央行需要得到美國國會的協助與配合。

這是羅森格倫自聯準會本週二 (3 日) 緊急降息兩碼以來首次發表談話，央行目前的基準利率為 1.0%-1.25%。市場預估聯準會將在四月會議前再降息 2 碼。

羅森格倫表示，若聯準會被迫將利率降至零，擴大購買債券是必要的措施，他認為央行不應使用負利率作為刺激經濟的手段。

他表示：「負利率不利於經濟從低迷中復甦」