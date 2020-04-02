美國人不能沒有他! Netflix需求前景大好 目標價獲調升

券商伯恩斯坦 (Bernstein) 週三 (1 日) 上調了 Netflix (NFLX-US) 目標價，主要因為疫情使美國多數人待在家中的時間拉長，推動宅經濟影音服務需求。

Netflix (NFLX-US) 週三股價下滑 3.04%，以每股 364.08 美元作收。過去一個月來 Netflix 上漲 0.4%，美股標普 500 同期下跌 15%。

Netflix 股價 (圖片: Google)

伯恩斯坦分析師 Todd Juenger 週三將其對 Netflix 的目標價從每股 423 美元上調至 487 美元，他表示，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，越來越多的人被迫待在家中，串流影音服務需求迅速增加，並進一步根植於美國文化中。

Juenger 寫道：「我們預計這段居家辦公時期，能為 Netflix 帶來短期與長期利益，包括減少客戶流失、增加總訂閱數，以及增加每位用戶平均收入」

Todd Juenger 相信，這段期間人們使用 Netflix 的頻率變高了，即便疫情緩和，人們回到正常工作模式後，也不能習慣生活裡沒了 Netflix。

他認為 Netflix 目前最大可能的風險是部分影片內容因為疫情而停止製作，但他認為 Netflix 比其他串流影音平台擁有更多優勢，平台上擁有過去 3 年來大量累積的豐富內容，等著用戶挖掘，且未來幾個月還有許多新影片正等著上線。