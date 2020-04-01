3月台製造業PMI升至53.1% 未來半年展望續探底 看不到樂觀理由

中華經濟研究院今 (1) 日公布 3 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，攀升 0.4 個百分點至 53.1%，不過，廠商「未來六個月展望指數」3 月再續跌 8.1 個百分點至 28.7%，創 2012 年 7 月指數創編以來的最快緊縮速度，而非製造業廠商對未來半年景氣，同樣看不到樂觀的理由。

根據中經院資料顯示，3 月製造業 PMI 增加 0.4 個百分點，主要是因為供應商交貨時間指數再創新高，以及未經季節調整的存貨指數較 2 月擴張所致。而非製造業經理人指數 (NMI) 也回升 1.9 個百分點至 42.3，但仍連續兩個月呈現緊縮。

製造業六大產業中，三大產業回報 PMI 為擴張，依序分別為電子暨光學產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業；而電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業則持續回報緊縮。

至於製造業廠商對未來六個月展望指數，在 2 月驟跌 26.9 個百分點後，3 月指數再下跌 8.1 個百分點至 28.7%；非製造業也同樣呈現續跌，下滑 12.9 個百分點至 13.7%，為 2014 年 8 月創編以來最快緊縮速度。

疫情持續衝擊全球經濟表現，中經院副院長王健全指出，製造業從年初出現斷鏈危機，隨著國內確診病例增加，社會恐慌情緒蔓延，內需型產業如餐飲、零售等也開始受影響，加上近期歐美疫情惡化，東奧等國際重大賽事延期或取消，重創相關消費需求，預期我國出口也將嚴重受影響。

儘管廠商對未來六個月景氣保持悲觀看法，但王健全表示，政府在防疫、振興經濟超前部署值得肯定，若兆元紓困方案力道夠大、夠強的話，協助企業度過難關，且疫情在 6 月放緩，下半年經濟還是有機會復甦。