經濟衰退止血？美國何時實施全國封鎖是關鍵

新冠病毒疫情肆虐全球，今年經濟衰退已成定局，法人分析，這次疫情影響超越過去所經歷的幾次危機，想要終結此局面，將取決於全球的政策行動及人類如何共同應對這場危機，特別是美國一天不下達全國封鎖令，經濟出現嚴重衰退的機率就會上升，故美國全面、且有效的全國封鎖時間，會是關鍵因素。

法盛盧米斯賽勒斯投資長派克 (Jae Park) 認為，必須正視這次危機與以前經歷過的其他危機大不相同。這不是一個和過度貪婪、違約、詐欺有關的資產泡沫，也並非因國家、貨幣管理不善，或是與人為經濟體系相關的資產泡沫。這次危機有可能造成更嚴重的影響，因為所有非必要的經濟活動戛然而止。現在的問題是，底部在哪裡？答案取決於政策行動，以及所有人類如何共同應對這場危機。

由於疫情持續蔓延，近期不少國家開始採取全國封鎖策略，包括義大利、西班牙、法國、英國、愛爾蘭、紐西蘭、印度、南非等，至於當今世界最大經濟體的美國，是否也會跟進採取全國封鎖政策，備受世界高度關注。

就總體經濟面來看，全球已經進入經濟低迷期，信貸週期正重新啟動。派克分析，美國只要一天不下達全國性的封鎖令，經濟出現嚴重衰退的機率就會上升。隨著病毒的成倍擴散，經濟下滑的時間長短和嚴重程度將有加乘的負面效果，因此，美國全面且有效的全國封鎖時間，會是關鍵因素。

盧米斯賽勒斯的宏觀策略團隊提出了以下基本情況。假設美國在 4 月 1 日左右宣布全國封鎖，美國經濟有望在第三季復甦；疫情將在 4 月 20 日左右達到高峰。屆時新病例增加數字將放緩，5 月上旬可望解除隔離，美國經濟則將在 6 月 1 日左右跌至低點。然而，如果將封鎖時間再延後一個月，將使醫療系統不堪重負，有可能造成更大的生命損失，經濟恐怕在第四季或更長時間內無法恢復。

是時候買了嗎？這是不少投資人現階段的疑問。派克認為，目前許多產業的評價面看來已經具有投資吸引力，盧米斯賽勒斯投資團隊希望能把握投資良機，專注於特定的證券股票和債券機會。同時也早已開始為這樣的突發事件最好準備，有大量的資金與基礎建設正是為了應對最嚴重的風暴而準備。目前而言，盧米斯賽勒斯的股票團隊以研究基礎和嚴謹的流程做為投資依據。

此外，從爆發疫情危機以來，不少投資人或是法人都做好了防禦性的準備，法盛盧米斯賽勒斯投資風險主管蓋爾斯 (Michael Giles) 指出，盧米斯賽勒斯投資團隊手頭握有充足的流動準備，因為團隊已有相當長的一段時間都在預測週期的結束與終將走跌。當潛在富吸引力的估值出現時，這些準備金可助其擇機建立風險部位。當市場出現恐慌性拋售時，盧米斯賽勒斯傾向於提供流動性。