子女教育金面臨四大擔憂 銀行建議三大心法財務規劃

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託商業銀行與《遠見雜誌》未來親子學習平臺合作，發布「全臺家庭教育競爭力大調查」，調查結果顯示，家長在子女教育金準備上面臨「未及早準備」等四大憂慮，中國信託銀行提醒，父母可以依循子女教育金三大心法，達成家庭財務多重規劃。

「全臺家庭教育競爭力大調查」針對六都及新竹市家中有高中職（含）以下子女的家庭進行網路問卷調查，結果發現家長在子女教育金準備上有四大憂慮：

第一，未及早啟動準備，67% 家長表示子女教育金應在子女學齡前開始準備，但實際上有 53% 家長卻在孩子上小學後才開始準備。

第二為投資工具太過保守，淪為教育恐光族，調查中統計，若要達到理想教育水準，需要花費新臺幣 478 萬元，一旦家長們的投資工具不夠妥當或周全，恐無法有效累積資產，追上通貨膨脹率。

第三，逾七成家長未做好家庭風險財務規劃，若遇到突發事項，七成以上民眾無法肯定自己可以如期做好原本的財務規劃。

第四則是六成以上家長面臨教育金與退休金兩難的局面，近三成家長捨棄自己的退休金，以孩子的教育金為優先。

中信銀行建議，準備子女教育金，宜以目標規劃為核心，依循「子女教育金三大心法」，首要為「及早規劃、紀律投資」，運用複利效果將小錢變大錢，並透過定期定額等機制紀律執行；第二則是「專款專用、多元並進」，教育金與退休金分帳管理，讓孩子獲得理想教育資源的同時，也不委屈自己的享退人生；最後是「尋求專業機構的諮詢建議」，經由專業諮詢，運用「全方位家庭理財健診」的子女教育金規劃功能及智能理財平臺，進行完整的資產規劃，達成家庭整體財務多重規劃。

為協助父母準備子女教育金，中信銀行提供多種理財投資組合，其中智能理財平臺「智動 GO」於今年 3 月推出 2.0 版，全新的「子女教育金目標規劃」功能，導入先進 AI 人工智慧輔助，提高目標達成率，中信銀行期望引導客戶透過有形的財富累積及無形的家庭理財教育，為孩子的教育打下良好的基礎。