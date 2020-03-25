聯準會兩招火速因應 瑞銀：美元流動性緊縮最快4月解決

肺炎疫情讓美元在避險情緒推升下強升，市場更因此陷入流動性緊縮，但瑞銀認為，聯準會迅速祭出量化寬鬆因應，有助於緩解美元流動性緊縮，預估最快 4 月美元流動性緊縮問題可望消退。

肺炎疫情全球擴散，引發全球股匯市劇烈震盪，美元在 3 月初陷入流動性緊縮困境，主要貨幣兌美元貶幅高達 1 成，亞太貨幣兌美元貶幅也高達 6%~7%。

瑞銀今 (25) 日舉行電話會議，討論武漢肺炎疫情下對全球外匯市場的影響，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能表示，聯準會在美元出現流動性緊縮時就大舉降息 6 碼，火速將利率降到 0，並加碼推出量化寬鬆，快速應對避免流動性緊縮持續惡化。

陳得能指出，2008 年金融海嘯時也曾出現美元流動性緊縮，但當時聯準會並未及時反映，直到 10 月才將利率降至 0，導致當時流動性緊縮持續約 2~3 個月，但這次在聯準會迅速因應下，預估流動性緊縮頂多 1~2 個月，預期約 4、5 月左右美元流動性緊縮可望緩解。

陳得能分析，為避免疫情擴散衝擊經濟成長動能，各國央行相繼降息並實施量化寬鬆降低衝擊，對貨幣市場而言，降息可望達成中性平衡，並減緩主要亞幣貶值壓力。

觀察主要亞幣下半年走勢，陳得能認為，亞幣貶值壓力趨緩後，預估人民幣有機會在中國經濟復甦下，推升人民幣兌美元匯價回升至 6.7 元到 6.8 元區間；台灣主要貿易競爭對手韓圜波動雖大，但反彈力道也大。