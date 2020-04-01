泛歐Stoxx 600今年跌逾23% 創18年最糟季度表現

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續，全球各國相繼採取封鎖措施，經濟和金融市場承受劇烈打擊，歐洲股市更創下 2002 年以來最糟糕的一季。

今年初以來至週二 (31 日) 收盤，泛歐 Stoxx 600 指數跌約 23.03%，為史上最糟第一季，仍些微高於 2002 年第三季的 23.33%。

(圖：Investing.com)

在所有歐洲指數當中，以西班牙和義大利指數表現最讓人擔憂，西班牙 IBEX 35 指數 Q1 跌幅達 28.94%，義大利 MIB 指數也跌 27.46%，雙雙創下歷史最差紀錄，其他如法國 CAC 指數在第一季暴跌 26.46％，英國 FTSE 100 指數和德國 DAX 指數分別下跌 24.8％和 25％。

在全球疫情大流行之下，義大利和西班牙均為疫情最嚴峻的歐洲國家，因此股市表現較差並不意外。根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至今 (1 日)，義大利累計確診病例已破 10.5 萬，死亡 12428 例，西班牙累計確診病例超過 9.5 萬，死亡 9053 例，在全球範圍內，兩國確診數僅次於美國。

近幾週來，為緩和疫情對經濟的衝擊，美國、歐洲等全球央行紛紛祭出刺激措施，歐洲央行 (ECB) 緊急推出 7500 億歐元的資產收購計畫，德國、法國和英國政府也開始實施財政緊縮政策。

JFD Group 市場分析師 Charalambos Pissouros 表示：「若各國持續處於封鎖狀態，貨幣和財政刺激措施可能不足以振興全球經濟增長。」

他稱道：「當這反映在經濟數據中，投資人可能再次拋售風險資產，轉向避險資產。為了改變這樣的觀點，必疫苗分發作業必須加速，因為解決當前情況的解藥不會是財政支出或是貨幣政策。」

富達國際股票投資組合經理 Amit Lodha 認為，儘管還有一絲機會，純粹的基本面投資人可能因市場波動不斷而備受打擊。

「從中長期來看，當情勢穩定下來時，我們可能處於和 2009 年類似的環境中，因此在復甦過程中，最好的辦法是拋售 2008 年所有具防禦性的股票，即低槓桿、高質量的優質公司，並購買倖存的週期性股票。」他稱。