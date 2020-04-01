近12年最大外資出走潮！3月外資狂賣333億美元亞股

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情席捲全球，多處工廠被迫關閉防止疫情蔓延，這對全球主要工廠聚集地的亞洲造成重大打擊，這點從資金流向便可窺知，3 月亞股流出超過 300 億美元資金，為近 12 年來最大規模。

(圖：路透社)

印度、印尼、菲律賓、南韓、台灣、泰國以及越南等國證交所數據顯示，3 月外資淨賣出 333 億美元的亞洲地區股票，為自 2008 年 1 月以來的最高水平，其中又以台灣和南韓遭外資賣超最多，上月分別流出超過 100 億美元。

印度市場 3 月流出資金達 83 億美元，政府此前採取為期 21 天宵禁，引發人們對於毀滅性經濟衝擊的擔憂。印尼和越南市場也分別流出約 4 億美元。

(圖：路透社)

今年第一季，MSCI 亞太指數 (不含日本) 已重挫約 20%，錄得 2008 年 9 月以來單季最大虧損，該指數 3 月跌幅達 12%，也是近 12 年以來最大單月跌幅。

分析師表示，許多外資機構為對沖波動性，紛紛將資金投入相對安全的貨幣，因而造成美元流動性短缺，同時也限制許多資金流入新興亞股。

法國巴黎銀行資產管理公司的 Paul Sandhu 表示：「我們可以從股債市中發現，已經有許多資金自新興市場流出，這主要是為了避險，不過這種情況不會持續，我們都知道近期疫情影響美國的程度，相信資金最終將重返亞洲市場，」

法國興業銀行策略師 Rajat Agarwal 表示，市場急劇下跌反映出獲利增長將遠低於當前預期，預計亞洲地區營收不會像 2008-2009 年度一般呈 V 型復甦，今年亞洲市場獲利趨勢仍將保持分歧。

他稱：「我們建議投資人將重點擺在獲利能見度較高的市場及產業，例如台灣和亞洲的科技產業。」