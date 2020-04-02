〈分析〉解密中國3月PMI反彈之迷 中國經濟仍疲弱

中國公布 3 月份製造業 PMI 一口氣反彈 16.3 個百分點，達 52，回到臨界點之上，其反彈幅度之高，令人瞠目結舌。而在中國宣布大優的經濟數據，陸股並沒有受到提振，反而一度由紅翻黑，市場並不認為 3 月份的 PMI 數據顯示中國已經脫離疫情的影響。

(資料來源: wind) 分位區間為 2005 年 PMI 統計以來的資料計算

中國 3 月份 PMI 大幅反彈，主要的原因之一是 PMI 屬於與前一個月營運情況相比的指標，意味 PMI 反應的只是製造業逐月的情況，每個月的數值都是根據前一個月的比較而來，並不是跟去年同期相比。因此 3 月份 PMI 所反應的只是中國 3 月中國生產比 2 月份回復，比 2 月份擴張，並不意味著企業實際營運已恢復至肺炎爆發前的水準。

簡單來說，如果一家企業在 2 月停工，3 月復工就能解讀為擴張。所以如果只以 3 月份數據來看中國景氣可能誇大目前中國真實情況。若以股票漲跌當例子，100 元的股價跌 50% 後，再漲 50%，實際價格只回到 75 元，離起跌點還有 25 元的差距。

此外，中國官方的 PMI 樣本主要是中國的國企、央企，這些企業一般比民營企業更快復工，所以中國整體經濟擴張的速度並沒有 PMI 反映得這麼明顯。

若 3 月製造業 PMI 的一些分項指標來看，也能印證目前的中國經濟依然疲弱。從主要原料買進價格指數和出廠價格指數來看，分別從 51.4 和 44.3，下跌到 45.5 和 43.8。

資料來源: wind

與生產和需求指標相比，價格更能真實反映經濟實際的供需情況，上述兩個價格指數都出現下滑，反映經濟表現並不強勁。

自武漢肺炎在全球範圍擴散以來，加上產油國增產搶奪油價話語權，商品市場，特別是原油價格在 3 月出現崩跌，這在相當程度上解釋原料買進價格大幅下滑的現象。除此之外，對未來需求的擔憂也對出廠價格形成抑制。如果未來製造業部門持續存在「通縮」壓力，企業獲利也同樣不容樂觀。

製造業生產要完全回復到常態，首先就是需求先回溫，在需求恢復後順利帶動企業去庫存，之後企業銷售商品回收現金後，則能再度下單補充庫存，而訂單數量不斷增加也才能扭轉企業悲觀的態度。在這良性循環下，製造業才能夠正常生產，甚至主動補庫存。

因此，提振需求是推動製造業生產的第一步，但目前各國為了防疫，封國、封城、禁足等方案，將大大衝擊中國出口訂單。外需減少下，將拖累中國今年經濟成長，而企業和家庭的資產負債表惡化，並對未來預期不樂觀的情況下，也很難主動大量投資及消費。

即使各國政策推出更積極的財政與貨幣政策，但能刺激的需求有限。這次危機並不是金融層面，而是病毒。在病毒受到抑制，或是疫苗推出之前，民眾活動恐將受限，即有手上有再多的錢效用也有限，企業與個人需求不易回到常態。

同時，要有一個正確的觀念，現在所有的刺激政策都是要在未來還的，各國在疫情期間為刺激經濟接連做出少見的寬鬆財政 (舉債) 與貨幣政策，恐為日後全球金融及經濟種下新的變數。