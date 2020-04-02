【鍾國忠專欄】外資第二季將買超台股？

(一) 外資 Q1 大賣台股逾 5000 億元

Q1 終於過去了，對於身處新冠肺炎疫情的全球人而言，雖然不知新冠肺炎疫情何時可以結束，但至少邁向 Q2 之際，離光明也愈來愈靠近一步！

台股 Q1 當中，指數曾在 1/3 創下 12197 點近年來新高點，但也曾在 3/19 來到 8523 點，創下 2016 年下半年以來的新低點，高低點二者差約 3674 點，第一季收盤指數 9708 點，如與 2019 年收盤 11997 點比較，單季大跌 2289 點，季跌幅約 19%，與美股 S&P500 下跌約 20% 相當，而之所以會大跌，外資單季大賣 5316 億金額，當然也是影響因素之一，問題是第二季外資還會大賣台股？

(二) 外資 Q2 將伺機買台股

第二季外資是否還會大賣台股？坦白講，外資本身也應該不知道！預測應該會視疫情發展而定進出操作，因此筆者只能以大數據分析，來提供操作想法給大家作參考，目前迄今預期第二季外資將會回頭來買台股，以下從二點角度來作說明：

1. 外資很少 Q1 與 Q2 連續賣超：自 06 年以來，除了 2018 年以外，外資沒有出現連續 Q1 與 Q2 連續二季賣超 (如附表所示)，換言之，約有 93% 機率第二季有再回頭買超台股的可能性。 過往 Q1 賣超發生在 2007、2009、2011 與 2018 年等四年，這 4 次當中，季賣超金額未過千億元，而過往 Q1 與 Q2 是買賣不同時，外資在 Q2 時易將 Q1 賣超金額買回來，惟 2020 年 Q1 賣超 5316 億元創 2006 年以來單季新高，已超越先前最高單季賣超紀錄 2011 年 Q3 的 3298 億元，因此有可能轉為買超，但預期不易把 Q1 賣超金額買回。

2. 外資很少在 Q2 連續賣超逾二年：自 06 年以來，過往尚未出現 Q2 同一季度，連續賣超二年以上，最多二年同季度連續賣超，過往 06 年以來，連續同季度賣超出現在 2012 年與 2013 年，以及在 2018 年與 2019 年等二次情形，當然這次如果 Q2 也是賣超，則會創下另一個 Q2 最長的賣超年限，問題是 Q1 已賣超如此高的金額，外資還會再賣？再從另一個數據來分析，過往外資累計季度連續最高賣超金額發生在 2008 年 Q2 至 2009 年 Q1，期間連續賣超達四個季度，賣超金額共高達約 5691 億元，換言之，以第一季賣超 5316 億元來分析，第二季賣超金額只要超過 375 億元，也將創下季度連續累計賣超最高金額，以目前賣超的金額來分析，未來外資再大量連續賣超台股的情況將不會再如 Q1 般，但短期因疫情尚未完全好轉之下，也不會馬上轉為連續性買超，不過有可能逢低分批低接。

綜合上述分析，預期外資有可能在 Q2 伺機買回台股，但因 Q2 當中 5 月中旬要公布 Q1 財報，由於此次 Q1 有疫情影響，預期 Q2 的前半季，法人將因擔心財報的因素而會縮手買賣動作，但 Q2 後半季，因為疫情影響最大 Q1 財報利空已過，加上 Q3 電子出口旺季即將到來，外資屆時逢低買回台股的機率相當高，對於想逢低布局買進台股的投資人而言，已可以開始慢慢規劃。

附表: 自 2006 年以來 Q1 與 Q2 外資買賣台股上市金額分析，單位: 億元

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