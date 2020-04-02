風高浪急，注意風險控制！

4 月 2 日推介 - 平安好醫生 （1833）

推介原因及策略 - 平安好醫生昨宣布，旗下互聯網醫院已打通湖北省醫保在線支付，為中國第一個開通互聯網醫療醫保在線支付的省級醫保平台。未來湖北省近 6000 萬居民未來可使用包括線上診療、處方流轉、在線支付和送藥上門的一站式服務。消息刺激股價昨天曾上升逾 5%，但最終被大盤拖累，只能上升 2%。估計繼湖北省後，公司將會打通更多地方，短中長綫均可考慮，建議現價買入。

1）上日港股市況總結 ：恆指週三受壓，指數以 23365 點開出，下跌 238 點，之後跌幅曽收窄至 63 點，高見 23540 點，但午後在道指期貨及 A 股轉跌下，跌幅又加劇，最多曾跌約 660 點，低見 22947 點，最終以 23086 點收盤，下跌 518 點。成交金額按日上升約 16% 至 1312 億。港股通南向維持淨流入，金額回升至港幣 30 億。滬深股通北向維持淨流入，金額上升至約人民幣 43 億。藍籌 6 升 43 跌 1 持平。

板塊方面，午市前做好的物管和內房最終也被大市拖下。做空比率上升至 13.6%。牛熊證街貨最新比例為 28:72，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 45:55。重貨區方面，熊證仍在 23800-23849，牛證也維持在 22900-22949。恆指夜期報 22610 點，下跌 320 點，低水 476 點。港股 ADR 下跌 532 點，相當於恆指 22562 點。

簡評 : 對筆者而言，滙豐（5）宣布不派股息並不感到意外。之前在早報、研討會及直播節目均叮囑投資者要小心。其經營環境惡劣、業績走樣並停止回購、疫情大肆影響、虛擬銀行挑戰及最近的重組計劃告吹等多個原因，筆者自問已作了苦口婆心的警惕。對一些長情的股東，這愚人節的禮物一定不好受。筆者也不會因為昨天股價大跌 9.5% 而改變看法，市場選擇多的是，不可忘記機會成本，還是和她了斷吧！

除了滙豐（和渣打（2888））不派股息的消息外，昨天在開盤前也看到優於預期的財新 PMI，以及市場傳聞川普考慮批准部份企業延遲繳交部份關稅三個月的消息，這或許可解釋，在滙豐大跌下，港股昨天早上看似有點支持。但午後道指期貨轉勢，上證倒跌，恆指也一瀉如注。

跌市成交上升（扣除藥明生物（2269）及李寧（2331）的配股金額）不是好現象，指數亦只勉強在 10 天線之上（22910 點），技術走勢上，若再失守，恐怕又會引起另一浪跌市。港股通南向淨流入的增加，又是回到多隻中資金融股，感覺並不良好。看到美國應對疫情的方法，筆者真的不敢恭維，亦罕有地同意川普的説法，指美國將面對痛苦的兩星期。

雖然中港股市的防守性，應比美股為高，但過去一個月的走勢顯示，美股若再次下行，兩地股市也難獨善其身。風高浪急，可評的也不多，注意風險控制吧！

2）澳門博彩監察協調局昨午公布，3 月博彩收入 52.57 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年下挫 79.7%，連跌 6 個月。（信報）

3）財新 / Markit 公布，經季節性調整的 3 月中國製造業 PMI 回升至 50.1，高於市場預測。不過新訂單、出口訂單和就業指數仍處在萎縮區域。（巴士的報）

4）《路透社》引述消息指，中國正在考慮暫時放寬新能源車產量配額限制，及延後推行實施「國六」廢氣排放標準，協助車企出售更多高毛利率的汽油車，幫助企業改善現金流及營運壓力，應對在疫情下中國低迷的汽車市場，及保障車企盈利空間。（經濟日報）

5）美股上日市況總結 ：美股週三下挫，當中道指下跌 974 點或 4.44%，標普及納指均分別下跌 4.41%。十年期債息回落至 0.602%。美滙指數上升至 99.47，紐約期油回升至 21.27 美元，恐慌指數 VIX 則上升 6.6% 至 57.06，黃金回升至 1606 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）

長和系創辦人李嘉誠與主席李澤鉅，繼續增持長實 （01113） 股份。按平均價計，兩父子在 26 日及 30 日分別以 4956.13 萬元及 2485.48 萬元，增持涉資 7441.6 萬元。增持後，李嘉誠持股由 34.38% 增至 34.43%，李澤鉅持股則由 34.45% 增至 34.50%。

富力地產（02777）公佈，3 月權益合約銷售總金額約 80.2 億元（人民幣，下同），按年跌 32%，按月則急升 221%。月內銷售面積約 65.87 萬平方米。

綜合首三個月，總權益合約銷售約 167.1 億元，按年跌 32.7%，銷售面積約 140 萬平方米。

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