彭博：油價戰衝擊美頁岩油 川普恐對沙國祭「原油關稅」

《彭博社》報導，目前由 OPEC 與俄羅斯發起的原油價格戰，已嚴重衝擊到美國頁岩油商前景，而若美國總統川普 (Donald Trump) 想要保護美國頁岩油業免受石油戰的衝擊，川普可能將向沙烏地阿拉伯等產油國祭出熟悉的武器「關稅」。

在川普向中國發起的貿易戰中，不惜以關稅作為談判手段，表明川普政府願意打破慣例，來打擊經濟上的任何對手，如今，隨著美國頁岩油業大亨兼川普的好友 Harold Hamm 試圖對沙烏地提出申訴，白宮有可能將採取行動。

Hamm 正帶領石油生產商組織，向美國商務部投訴沙烏地阿拉伯「非法」傾銷原油，Hamm 指出，若沙烏地被證實有罪，建議政府對該國進口採取嚴厲關稅措施；美國商務部對此尚未發表評論。

美國能源顧問 Phil Verleger 表示，雖然針對沙烏地阿拉伯的關稅舉措不太可能成功甚至無法奏效，但這並不意味著川普不會採取任何行動。他在接受採訪時表示：「本屆政府表明，它可以無視經濟學和法律，而逃避它」

美國能源部在週一譴責「國家行為者試圖操縱和震撼石油市場」，原因是沙烏地阿拉伯和俄羅斯表明增加產量後，原油跌至 1991 年以來最大跌幅。由價暴跌和生產商之間的市場爭奪衝擊了美國頁岩油業，川普先前曾表示頁岩油業是美國能源獨立的關鍵。

不過有專家認為，Hamm 對沙烏地阿拉伯的訴訟成功機會很小。由於石油是全球貿易商品，因此很難為價格歧視辯護，並且沙烏地的原油在美國的售價要低於其他地方，因為該國擁有全球中最便宜的生產成本。

美國石油學會政策、經濟和監管事務高級副總裁 Frank Macchiarola 則表示，美國石油學會不支持任何造成當前市場混亂的政策措施。

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