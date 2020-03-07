對抗武漢肺炎! 美豁免中國口罩等醫療用品關稅

因應武漢肺炎疫情，美國貿易代表處 (USTR) 週五 (6 日) 的文件顯示。近日批准豁免多達數十種由中國進口的醫療用品關稅，受惠商品包含了口罩、消毒濕紙巾和防護手套等。

鑒於近來武漢肺炎傳播快速，醫療用品需求量大，共有 27 醫療用品公司申請關稅豁免都快速獲得批准，甚至有許多申請罕見地在截止期限 1 月 31 日後的一個多月就獲得批准。

以往美國審理中國進口產品的關稅豁免申請，至少得動輒數月，蘋果於去年 10 月 31 日為旗下中國製造的 AirPod 耳機申請關稅豁免，至今仍未獲批准。

位於美國伊利諾州的 Medline International 醫藥公司，在豁免申請期限截止前，已提交出 103 項產品的申請，目前有 30 件獲批准，這些產品包括手術服、口罩和藥杯。

USTR 週四也批准了其他公司的醫療用品申請，如手術台罩單、識別腕帶、血壓袖套和聽診器罩等。不過目前美國貿易代表處仍未批准藥品的關稅豁免申請。

美國總統川普去年 9 月對價值 1120 億美元的中國商品加徵 15% 的關稅。但隨著中美達成第一階段貿易協議，今年 2 月 15 日協議生效，這批項目的關稅進而減低至 7.5%。