〈美股盤後〉川普考慮暫緩關稅90天 道瓊尾盤急殺創史上最爛Q1

週二 (31 日) 華爾街迎來今年首季最後一個交易日，美股開盤不利、尾盤持續成為當沖重點時段，四大指數最後一小時放量急殺、下跌封關。

道瓊季跌幅達 23%，創史上最爛第一季表現，也是自 1987 年以來最大的季度跌幅，標普則創自金融危機以來最差季表現。

武漢肺炎 (COVID-19) 目前肆虐全球 203 多個國家，目前有超過 82.6 萬人染疫，至少 4 萬人死亡，美國有 172889 例確診，3550 例死亡。

本月美股創下史上最快步入熊市的紀錄，高盛預測美國第二季經濟可能萎縮 34%，但樂觀看待第三季的強勁反彈。

聯準會 (Fed) 無所不用其極救市，祭出無限 QE、融資新工具，川普政府更接連祭出三波紓困法案，川普週四再度呼籲，美國再花 2 兆美元來實施大規模的基礎建設法案。

《彭博社》引述消息人士報導，川普政府計畫暫緩 3 月的部分輸美商品關稅，最快本周將以最惠國待遇的行政命令公布，但中國商品、鋼鋁關稅不列入考慮範圍。

週二 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 410.32 點，或 1.84%，收 21,917.16 點。

標普 500 指數下跌 42.06 點，或 1.60%，收 2,584.59 點。

那斯達克指數下跌 74.05 點，或 0.95%，收 7,700.10 點。

費城半導體指數下跌 34.71 點，或 2.25%，收 1,510.59 點。

標普 11 大板塊僅能源股 (+1.63%) 獨強，公用事業 (-4.02%) 領軍大漲、其次為房地產 (-3.26%) 和金融板塊 (-2.99%) 。

科技五大巨擎同步下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20%；臉書 (FB-US) 上漲 0.51%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.72%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.57%。

道瓊 30 檔成分股一片滿江紅，美國運通 (AXP-US) 領跌 -5.16%。家得寶 (HD-US) 下跌 4.79%；寶僑 (PG-US) 下跌 4.35%；聯合技術 (UTX-US) 下跌 4.22%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.74%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.25%；高盛 (GS-US) 下跌 3.15%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.60%。

費半成份股哀鴻遍野。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.47%；AMD (AMD-US) 下跌 4.97%；美光 (MU-US) 下跌 5.53%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.75%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.13%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.00%。

台股 ADR 集體下跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.06%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.31%。

焦點個股

美國影印機製造商全錄 (Xerox)(XRX-US) 上揚 5.52%。該公司週二宣布，因新冠病毒引發的全球危機，撤銷了對惠普的敵意收購，最新聲明中提到：「儘管採取這一步驟令人失望，但我們優先考慮員工、客戶、合作夥伴和其他利益相關者的健康，安全和福祉。」

多個大型連鎖零售商受到疫情拖累影響需求，沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.36%、好市多 (COST-US) 下跌 2.06%。

經濟數據

美國 3 月芝加哥 PMI 報 47.8，預估 40.0，前值 49.0

美國芝加哥採購經理人指數 (圖：Investing.com)

華爾街分析

克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 週二警告：「衡量美國經濟活動的數據可能非常糟糕，儘管採取措施減緩冠狀病毒的擴散，美國失業率可能升至 10% 以上… 最終結果將取決於疫情傳播過程。」

投資銀行 Jeffries Group 股票策略師 Steven DeSanctis 表示：「在周四公布失業救濟人數數據和週五 3 月非農就業數據出爐前，許多投資者也可能會持謹慎態度… 我們將進入本週末，屆時將會有更多的火花。」

Abbot Downing Investment Advisors 副投資長 Carol Schleif 表示：「在上個月遭受重創之後，人們現在不願意在任何方面下大賭注，特別是因為我們將從下週開始的早期財報獲得更多的內幕。」