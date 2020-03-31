又一流動性措施 Fed偕海外央行建立FIMA臨時回購操作

美國聯準會 (Fed) 週二 (31 日) 發布聲明表示，將與國外央行和貨幣當局建立臨時 FIMA 回購操作 (FIMA Repo facility)，幫助維持美國信貸、貨幣等金融市場穩定，預計 4 月 6 日上路且至少持續 6 個月。

Fed 聲明指出，FIMA 回購操作允許持有 FIMA 帳戶的海外央行及貨幣機構和 Fed 建立回購協議，交易過程中，FIMA 帳戶持有人得以將持有的美國公債暫時售予 Fed 以換取美元，並根據回購協議規定之到期日買回債券，來滿足暫時性美元需求。

FIMA 回購操作將在 0.25% 的利率水平下進行，旨在透過減少外來金融壓力對美國金融市場造成的風險，幫助維持美國信貸市場流動性，有助於消除對市場干擾因素和殖利率上升壓力。

隨著全球各地企業和政府美元，Fed 已聯合全球 14 家央行強化美元互換機制，試圖透過直接購買各種到期公債來維持美國公債市場的流動性。

Fed 聲明表示：「穩定的美元市場將反過來支持海外經濟情勢，並透過貿易、信心等渠道使美國經濟受惠。」FIMA 回購操作由聯邦公開市場委員會 (FOMC) 授權進行，且 Fed 有權拒絕國外央行進行回購操作的要求。

ForexLive 分析師 Adam Buttom 認為，Fed 之所以建立這項回購機制，是因為不希望外國債權人出售美國資產，這項操作使他們能夠在不用拋售美國公債或其他美元計價資產的情況下獲得美元。