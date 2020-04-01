全錄撤回對惠普敵意併購 武漢肺炎疫情打亂計畫

美國印表機大廠全錄 (Xerox)(XRX-US) 週二 (31 日) 宣布撤銷對惠普 (HP Inc.)(HPQ-US) 發動的敵意併購，表示由於武漢肺炎引發的公衛危機和隨之而來的市場低迷，繼續推行交易不再是審慎的作法。

全錄寄望藉由併購惠普帶動未來成長，原本要在惠普 5 月股東年會上向董事會下戰帖，但週二決定不再推動敵意併購，撤回出價。

全錄透過聲明說：「儘管採取這一步驟令人失望，但我們優先考慮員工、客戶、合作夥伴和其他股東的健康，安全和福祉，以及針對疫情的廣泛因應措施。」

全錄想要以小吃大、併購惠普，推動兩大昔日明星順利結親，一直是市場話題，如今全錄決定停止推動收購，象徵過去五個月來對全球第二大電腦製造商發動的攻勢畫下句點。惠普多次拒絕全錄的收購提議，去年 11 月曾說全錄出價「大大低估惠普的價值」。全錄今年再將出價提高到每股 24 美元、總價約 350 億美元，仍無法說服惠普。

隨著武漢肺炎疫情在全球大流行，全錄和惠普的業務也受到衝擊。全錄股價過去五週以來腰斬，減至 40 億美元；惠普股價也蒸發四分之一，目前約 250 億美元，略低於全錄最初出價前的水準。

惠普週二盤後股價下跌 1.9%，全錄小跌 0.44%。