繼貿易戰、武漢肺炎 世銀警告：亞洲發展中國家恐面臨第三波衝擊

世界銀行 (World Bank) 週二 (31 日) 警告，在美中貿易戰、武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發之後，金融市場所承受的壓力，可能導致亞洲發展中經濟體再遭受第三波衝擊。

世界銀行東亞和太平洋地區首席經濟學家 Aaditya Mattoo 於最新報告中表示，武漢肺炎疫情傳播可能破壞亞洲地區經濟增長，尤其金融部門和資本市場作為產業資金的重要來源，恐因疫情遭受嚴重破壞，為地區經濟體帶來更嚴重的貧窮問題。

Mattoo 認為，肺炎疫情同時打擊所有國家，這與以往針對特定國家的天災或金融災難不同，不過，由於東南亞地區剛從貿易衝突中恢復，現在又要立即投入疫情控制，因此經濟體質特別脆弱，地區經濟增長恐出現顯著下滑。

世界銀行預計，在標準情況下，2020 年發展中國家經濟增長將放緩至 2.1%，最糟情況將跌落至負區間，來到 -0.5%，大幅低於 2019 年預期的增長 5.8%。

其中，嚴重依賴旅遊業、原物料貿易等國家受創甚深，以泰國為例，光是旅遊業就佔該國 GDP 比重 10%，世銀預估在最糟情況下，泰國經濟增長可能萎縮 5%，特定國家如馬來西亞、東帝汶和部分太平洋島國經濟皆可能出現不同程度的萎縮。

(圖：日經亞洲評論)

另外，世銀預計印尼、巴布亞新幾內亞、菲律賓等國經濟將持續萎縮，不過標準情況下仍可能出現部分正增長，至於越南、柬埔寨、寮國、蒙古和緬甸將是少數幾個維持經濟增長的國家，但增速仍將遠低於 2019 年。

上述報告警告，在最糟情況下，旅遊業、成衣製造業以及其他非正式部門可能有高達 1100 萬人陷入貧窮，尤其以泰國旅遊產業和柬埔寨成衣工人受創最深。

世銀建議，各地區政府應考慮針對國家醫療衛生能力進行緊急投資，做好長期準備，同時針對宏觀經濟政策採取綜合看法，例如實行病假薪資和醫療補貼等具有針對性的財政措施，有助於確保短暫的勞動力限制不會轉化為長期人力資本損失。

展望未來，世銀表示除非爆發新的衝擊，否則放緩的程度越深，復甦速度就越快，不過確切復甦時程仍取決於各國掌控疫情的時間。