拚防疫！東京、大阪呼籲避免夜生活 部分百貨週末停業

繼東京當局在昨 (30 日) 晚呼籲民眾，為避免武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，請民眾勿前往夜店、酒吧、KTV 等人群密集的密閉空間消費後，日本大阪也在週二 (31 日) 宣布跟進。還有三越伊勢丹控股 (3099-JP) 也宣布東京地區的分店，直到 4 月 12 日為止，在週末都將停止營業。

東京都大家長的小池百合子知事在 30 日晚的臨時記者會上表示，目前有數例的武漢肺炎確診疑似與都會的夜生活有關。像是從夜間營業到清晨，有提供接待服務的飲酒場所等。要求年輕人們避免前往 KTV 與 Live House，也請中高年民眾勿進出酒吧及夜店場所等。

提醒民眾作好防疫的東京都小池百合子知事 (圖片：AFP)

由於這類場所多屬密閉空間，人群密集且有密切接觸，日本政府認為這些條件若是重疊，武漢肺炎的感染風險也將大為提高。

大阪府的吉村洋文知事在週二 (31 日) 表示，大阪與東京的情況類似，希望民眾避免前往這些場所。

大阪市的松井一郎市長也在週二 (31 日) 向記者們表示，夜店、酒吧之類的場所往往換氣不佳，也難以避免密切接觸。為了防疫，希望大眾能夠理解。

而三越伊勢丹控股也在週二 (31) 宣布，他們位在東京地區的 6 家百貨，在週末六、日都將停止營業，期間維持到 4 月 12 日為止。

此外，平日營業時間縮短的作法，也將延長至 4 月 10 日。原則在早上 11 點開門，於晚上 7 點關門。

其他如大丸松坂屋百貨，在 4 月 1-14 日也將縮短東京及關西地區 4 家分店的營業時間。高島屋在日本國內的 9 家分店，還有 15 家的 SOGO、西武百貨，營業時間的縮短也都將繼續延長實施。

關西地區的阪神阪急百貨到 4 月 7 日為止、近鐵百貨也在 4 月 14 日為止，都會繼續的維持縮短營業時間的作法。