Fed無限QE奏效？美國債市混亂現象已見改善

據《彭博》報導，美國聯準會「不設上限」的債券購買承諾，似乎正讓債券市場逐步回復正常，不再是只有需求最大的美國公債才具有流動性。

美國公債市場在經過去 3 個交易中 2250 億美元的購買量，以及 Fed 無限量購買的最新承諾之後，價格差異正在減少。隨著更多有序交易恢復，流動性更強的當期新發債券 (on-the-runs)，與前期所發行債券 (off-the-runs) 相較，價差已見縮減。

(圖表取自彭博)

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 策略師 Jay Barry 領導的團隊指出，前期發行債券的流動性，在過去兩週是美債市場動盪的核心 ，不過目前已經有顯著的改善。

報告中說：「雖然稱其為趨勢還為時尚早，但我們觀察到的大多數指標顯示，美債市場的功能失調已經大有改善。」

摩根大通團隊指出，2 年期美債殖利率趨近於聯準會超額準備金利率、前期債券表現好於大盤、以及美債期貨槓桿空頭部位減少，這些跡象都證明市場正在逐步恢復正常。但另一方面，長期殖利率的走勢顯示錯位依然存在。

流動性需求激增使本月的美債市場陷入混亂，聯準會週一 (23 日) 宣布一系列措施，包括無限量地購買公債及 MBS(不動產抵押債券)，以協助將借貸成本壓縮至最低，確保市場正常運作。

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