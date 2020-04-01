製造業強力反彈+政府刺激政策 中國經濟有望谷底回升

中國 3 月份的製造業 PMI 指數大幅反彈，再加上政府採取的各項刺激政策，顯示中國經濟有望自數 10 年來最大的衰退中谷底回升。

隨著中國疫情趨緩，製造業員工陸續返工，促使中國 3 月份的製造業 PMI 指數，由 35.7 大幅上升至 52，優於市場預估值。

中國製造業 PMI、新出口訂單 PMI、雇傭 PMI(圖：Bloomberg)

《彭博》經濟學家表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於全球快速蔓延，但中國疫情卻相對受到控制，工廠已重新開工、購物中心亦開始營業，促使 90% 的經濟活動恢復至正常產能。

美銀首席經濟學家 Helen Qiao 表示，中國 PMI 數據超乎預期的增長，顯示出政府若能徹底的進行防疫工作，則經濟活動便可快速回歸至正常水準。

除此之外，中國政府所採取的各項刺激政策，亦有望加速中國經濟回升的速度。中國人民銀行於週一 (30 日) 宣佈 500 億人民幣的 7 天期逆回購操作，並將利率由 2.4% 下調至 2.2%。

受到疫情的打擊，中國經濟陷入自 1976 年以來最大衰退，中國政府亦表示，經濟的復甦將會是一條漫長的路，且全球景氣的衰退亦將對中國經濟造成衝擊。

為了減輕疫情的打擊，中國政府已實施各項財政刺激政策，包括：擴大財政赤字、發行特別國債、及允許地方政府增加基礎建設債的銷售規模。

但經濟學家表示，由於中國負債水位過高，導致本次刺激政策的實行規模，遠不及 2008 年金融海嘯時所實施的 4 兆人民幣擴大內需政策。

另外，由於中國為世界最大的出口國，經濟的復甦動能亦相當仰賴海外需求的回溫，因此，美國政府 2 兆美元刺激方案、以及歐洲央行無上限債券購買計劃的實行效用，亦將影響中國經濟復甦的速度。

(本文不開放合作媒體轉載)