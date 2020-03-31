〈陸股盤後〉A股齊收高 3月北向資金賣超約700億人民幣創新高

美股反彈上漲，帶動周二 (31 日) 陸股早盤開高，不過隨即 A 股呈現震盪，即使中國公布的製造業 PMI 大幅躍升重回擴張區間，但市場仍不買帳，甚至在震盪後反轉下滑。午盤後，指數延續早盤回檔走勢，上證一度翻黑，終場三大指數力守平盤之上，而成交量萎縮至 5000 億水準，反映投資人仍靜待後勢疫情發展。

盤面上，農業類股大漲逾 6%，食品類股則勁揚逾 5%，成為少數表現亮眼的類股。而物流、白酒、油氣改革等概念股也表現不俗上漲逾 1%。不過，近期大漲的口罩、醫療器械、紡織、特高壓等類股在獲利了結賣壓下，跌幅較重，反映出在大環境不確定的因素下，資金變化無常，短線類股群反彈逾 10% 後立即出現賣壓。



截至收盤，上證綜指上漲 0.11%，收報 2750.3 點；深證成指上漲 0.58%，報 9962.3 點；創業板指上揚 0.61%，收報 1871.92 點。今日，滬深兩市成交量繼續萎縮，兩市合計成交額人民幣 5617.4 億元。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

三月份上證綜指下跌 4.51%，深證成指下跌 9.28%，創業板指下跌 9.64%。第一季，上證綜指下挫約 9.83%，深證成指下跌 4.49%，創業板指逆勢上漲 4.1%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 16.5 億元，其中，滬股通買超人民幣 4.19 億元，深股通買超人民幣 12.31 億元。3 月份累計賣超人民幣 678.73 億元，創單月賣超新高；第一季賣超人民幣 180.59 億元。

產業消息

國際稀土大廠 Lynas 表示，將遵照馬來西亞政府命令，將工廠關閉時間延長兩周至 4 月 14 日，以因應防疫需要。該公司是除陸廠外，全球最大的稀土生產商，其停工帶動稀土概念股大漲，盛和資源率先漲停，金力永磁、銀河磁體、英洛華均紛紛勁揚。

外傳阿里巴巴計劃買下韻達至少 10% 股份，這意味中國快遞業五大公司，中通快遞、圓通、申通、百世、韻達等全都有阿里巴巴身影，韻達直奔漲停，帶動其他快遞類股如申通、圓通也跟隨大漲。

穆迪將南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行、廣州農商銀行、深圳農商行、富邦華一銀行等六家銀行的評等展望從穩定調為負面。被點名的寧波銀行及南京銀行雙雙下滑 1.1%、蘇州銀行則下跌 0.2%。

法人觀點

中國中信證券認為，預計全球疫情的高點將在 4 月中旬出現，之後全球的資金配置將會有所變動，股票和高收益債將會是重新取得青睞，因此，預期 4 月份 A 股有機會見底，並出現反轉。

中國海通證券則表示，聯準會無限 QE 紓緩流動性危機、G20 連手對抗疫情，再加上中國政策未來仍會持續推出刺激政策，這使 A 股將進入反彈周期。不過，未來一段時間內全球防疫仍處於艱困時期，指數在反彈後還可能會探底，要出出趨勢性的上漲格局，還是需要等待全球疫情出現轉折才能確定。