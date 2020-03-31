三大法人賣超65億元 外資回補台積電近萬張 調節多檔金融股

台股今 (31) 日雖然小漲收紅，但繼續遭資金提款，三大法人合計賣超 65.49 億元，其中外資賣超 57.07 億元，加碼電子股、調節金融股，買超權值龍頭股台積電 9587 張，大幅調節金融股，包含開發金、新光金、中信金與國泰金等。

三大法人今天繼續調節賣超台股，外資與自營商分別賣超 57.07 億元、24.8 億元，投信買超 16.38 億元，所幸在政府基金拉抬下指數小漲 78 點，守住 9700 點關卡。

外資今天買超標的集中電子族群，買超台積電 9587 張、英業達 5710 張，PCB 廠金像電也獲買超 4813 張，中石化獲買超 3558 張，另外，隨著國際原油價格持續下探，讓外資也趁勢加碼元大 S&P 原油反 1 ETF 2929 張。

賣超部分，外資除大賣面板指標股友達 3.38 萬張，居賣超之冠外，也大力調節金融股，包括開發金、新光金、中信金等，其中賣超開發金近 3 萬張，新光金 2.7 萬張，中信金、國泰金也分別有 1 萬多張。

投信今天鎖定 PCB 加碼，包括欣興、金像電、景碩名列買超前五大個股，欣興獲買超近 7000 張，金像電與景碩分別獲買超 2521 張、1645 張，中信金與裕隆也分別獲投信買超 5119 張、1790 張。

投信賣超部分，友達遭賣超 9885 張、日月光遭賣超 2947 張、泰鼎 - KY 遭賣超 1106 張，榮成與中華電分別遭賣超 983 張、888 張。

自營商主要鎖定 ETF 基金，買超前五大分別是國泰美國道瓊正 2(2 萬餘張)、國泰網路資安 1.2 萬張、元大全球未來通訊 4887 張、元大 S&P500 買超 3628 張、富邦 NASDAQ 正 2 買超 2515 張。

賣超前五大第一名為元大台灣 50 反 1(6.3 萬張)、富邦 VIX 賣超 2.5 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣超 1.7 萬餘張、國泰美國道瓊反 1 賣超 1.6 萬張、富邦 NASDAQ 反 1 賣超 1.3 萬張。