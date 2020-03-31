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〈台股盤後〉金融、塑化翻黑靠政府基金撐住9700點 疫情延燒月線連三黑

台股今天隨美股翻紅，指數上漲78點，但月線仍重挫逾1500點。(鉅亨網資料照)
台股今天隨美股翻紅，指數上漲78點，但月線仍重挫逾1500點。(鉅亨網資料照)

台股今 (31) 日隨美股翻紅跳空走揚，在權值三王、聯發科、國巨等指標個股激勵下，盤中指數衝高至 9789 點，但盤中不敵外資賣壓漲幅收斂，金控雙雄、台塑四寶震盪翻黑，終場上漲 78.63 點收在 9708.06 點，單月跌幅 1584 點，月線連三黑，成交量增至 1438.47 億元。

肺炎疫情引爆全球股災，台股隨美股上冲下洗單月暴跌 1548 點，今天早盤開高震盪早盤漲幅擴大至 150 點，但受獲利了結賣壓影響盤中漲幅收斂至百點以下，所幸靠權值股王台積電發揮撐盤作用，大盤指數仍成功穩守 9700 點。

台積電不受疫情衝擊，再度接下華為 5G 單晶片 820 訂單，7 奈米產能持續滿載，讓台積電一甩外資賣壓頹勢，終場上漲 2.4%、股價收復 270 元收在 274 元，但仍失守週線、月線。

股王大立光今天也獲買單敲進，股價重拾漲勢，終場上漲 1.19% 股價重新站回 3800 元收在 3830 元。

台塑四寶在武漢肺炎與油價暴跌雙重利空夾擊下，拖累股價表現疲軟，台化與南亞終場下跌 1%，台塑與台塑化則呈平盤震盪整理。

金融族群也淪為資金提款對象，國泰金與富邦金尾盤在賣單調節下，拖累雙雄股價同步震盪翻黑，國泰金終場下跌 1.4%、股價收在 35.3 元、富邦金平盤震盪，小跌 0.92%、股價收在 37.55 元，同步失守月線。

食品股在買單敲進下逆勢走揚，其中味全盤中亮起漲停紅燈，股價收在 19.95 元站上波段新高，聯華終場也大漲逾 9%，泰山、佳格也分別有 8%、5% 以上漲幅。

法人表示，肺炎疫情持續在歐美延燒，台灣確診病例也持續增加中，在疫情日漸嚴峻下，加深對實體經濟的衝擊，加上油價持續下探，創下 18 年來新低，儘管全球央行積極釋放熱錢，但恐難逃產油國主權基金與資金提款壓力，加上清明連假在即市場賣壓仍重，短線勿貿然追高。

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