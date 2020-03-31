〈台股盤後〉金融、塑化翻黑靠政府基金撐住9700點 疫情延燒月線連三黑

台股今 (31) 日隨美股翻紅跳空走揚，在權值三王、聯發科、國巨等指標個股激勵下，盤中指數衝高至 9789 點，但盤中不敵外資賣壓漲幅收斂，金控雙雄、台塑四寶震盪翻黑，終場上漲 78.63 點收在 9708.06 點，單月跌幅 1584 點，月線連三黑，成交量增至 1438.47 億元。

肺炎疫情引爆全球股災，台股隨美股上冲下洗單月暴跌 1548 點，今天早盤開高震盪早盤漲幅擴大至 150 點，但受獲利了結賣壓影響盤中漲幅收斂至百點以下，所幸靠權值股王台積電發揮撐盤作用，大盤指數仍成功穩守 9700 點。

台積電不受疫情衝擊，再度接下華為 5G 單晶片 820 訂單，7 奈米產能持續滿載，讓台積電一甩外資賣壓頹勢，終場上漲 2.4%、股價收復 270 元收在 274 元，但仍失守週線、月線。

股王大立光今天也獲買單敲進，股價重拾漲勢，終場上漲 1.19% 股價重新站回 3800 元收在 3830 元。

台塑四寶在武漢肺炎與油價暴跌雙重利空夾擊下，拖累股價表現疲軟，台化與南亞終場下跌 1%，台塑與台塑化則呈平盤震盪整理。

金融族群也淪為資金提款對象，國泰金與富邦金尾盤在賣單調節下，拖累雙雄股價同步震盪翻黑，國泰金終場下跌 1.4%、股價收在 35.3 元、富邦金平盤震盪，小跌 0.92%、股價收在 37.55 元，同步失守月線。

食品股在買單敲進下逆勢走揚，其中味全盤中亮起漲停紅燈，股價收在 19.95 元站上波段新高，聯華終場也大漲逾 9%，泰山、佳格也分別有 8%、5% 以上漲幅。

法人表示，肺炎疫情持續在歐美延燒，台灣確診病例也持續增加中，在疫情日漸嚴峻下，加深對實體經濟的衝擊，加上油價持續下探，創下 18 年來新低，儘管全球央行積極釋放熱錢，但恐難逃產油國主權基金與資金提款壓力，加上清明連假在即市場賣壓仍重，短線勿貿然追高。