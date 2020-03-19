〈國安基金來了〉六次進場全獲利 專挑這兩大族群點火拉抬盤勢

肺炎疫情引爆全球股災，為遏止台股跌跌不休頹勢，國安基金委員會今 (19) 日拍板傍晚啟動護盤機制，展開第 7 次危機護盤穩定金融市場秩序，攤開國安基金護盤標的，主要鎖定權值股、台灣 50 成分股點火拉抬盤勢，六次進場全都獲利了結出場。

根據國安基金揭露持股，主要鎖定台積電、鴻海、聯發科、台塑、南亞、台化、台塑化、統一、富邦金、國泰金、兆豐金、第一金、和碩、可成等指標個股。

隨著武漢肺炎疫情全球擴散，拖累全球股市相繼跳水，台股自 1 月 12000 點高點以來已下跌四分之一，加權指數一路失守萬點、10 年線與 9000 點整數關卡，為提振市場投資信心，國安基金委員會今天授權國安基金可進場護盤。

國安基金在 2016 年 9 月結束護盤後，出清所有持股，目前資金規模共 5000 億元，其中 3000 億元來自四大基金，另外 2000 億元則來自國庫持有的股票向銀行抵押融資資金，護盤資金銀彈相當充足。

財政部長蘇建榮表示，受武漢肺炎疫情影響，隨著各國嚴格防疫措施陸續出爐，讓市場恐慌情緒日漸升溫，台股也隨國際股市持續劇烈震盪，為避免市場失序，委員會決議授權國安基金可進場護盤。

蘇建榮表示，委員會同意授權國安基金可進場護盤，主要是武漢肺炎疫情衝擊是過去前所未見，事先授權可讓團隊靈活應變，達成穩定市場的目標，避免屆時情勢變化過大來不及因應，至於何時進場，須根據市場動態而定。

國安基金自 2000 年成立以來，總共進場 6 次護盤穩定台股，包括 2000 年 3 月 15 日總統大選首次政黨輪替、2000 年 10 月 2 日核四停建、以巴衝突進場，2004 年 5 月 19 日又逢總統大選、兩岸關係緊張第三度進場。

2008 年 9 月 19 日適逢金融海嘯、2011 年 12 月 20 日則有歐債危機與北韓領導人金正日猝逝為穩定股市再度進場；最近一次則是 2015 年 8 月 25 日因應全球股災進場，直到 2016 年 9 月 21 日才出清股票，護盤天數長達 232 天創下史上最長護盤紀錄。

儘管國安基金銀可動用彈規模多達 5000 億元，但會根據市況決定投入資金多寡，2000 年 10 月 2 日啟動第二次護盤時曾動用 1227 億元，為目前護盤金額史上最高的一次；但 2004 年 5 月護盤僅投入 16 億元資金就功臣身退，上一次 232 天護盤則斥資 187 億元資金護盤，六次護盤都是獲利了結出場。