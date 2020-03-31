陽明去年虧損大幅收斂35% 每股虧損1.66元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (31) 日公告去年財報，全年稅後虧損 43.1 億元，每股虧損 1.66 元，雖連 2 年虧損，不過，較 2018 年虧損 65.91 億元，虧損已收斂近 35%。

陽明指出，去年營運量為 543 萬 TEU，年增 3.88%，推升合併營收年增 5.18% 至 1418 億元，尤其在艙位數未增加的情況下，單位營業成本也較前一年有所改善。

不過，由於受限整體成本結構中，營運船舶與貨櫃租賃比例較高，去年適用國際財務報導準則 (IFRS 16) 規定，影響損益約 9 億元，同時，在營運策略和船舶市場價格考量下，第三季選擇不回購舊有售後租回船舶，也影響全年損益約 13.88 億元，兩者合計即占全年稅後淨損 53.57%。

陽明強調，在排除既存成本結構的不利因素後，透過各項營運政策優化，營業績效已大幅改善。

展望 2020 年，陽明所屬 THE 聯盟將延長合作年限至 2030 年，加上聯盟新成員加入，使陽明在航線設計可搭配最適船型並合理化靠港配置，將有效提高艙位利用率，並因應市場變化調整貨儎結構，可有效提升營收。

而在整體成本結構上，陽明說明，有既存高價長租船將陸續解租、而數艘老舊船舶將逐步汰除，同時將布建新型 11000 TEU 級船舶和 2800 TEU 級近洋線主力船型，將可降低營運成本，再加上積極提升貨櫃自有比例並購置海外自用辦公室，可緩和租賃比例偏高壓力。