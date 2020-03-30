〈財委會質詢〉國安基金恐淪外資提款機？ 財長：台股散戶比重高 可發揮穩定作用

肺炎疫情引發全球股災，為避免台股劇烈波動影響市場秩序，國安基金日前授權可隨時進場護盤，但有立委質疑，國安基金是否幫外資與高資產戶解套，財政部長蘇建榮對此表示，台股散戶比重高，國安基金可適時發揮穩定作用。

立法院財委會今 (30) 日邀請財政部、金管會、中央銀行等部會，針對新冠肺炎疫情各國措施與對市場影響與因應之道，進行專案報告。

民眾黨立委蔡壁如質詢時質疑，國安基金進場是否在幫高資產族群解套，甚至淪為外資提款機，主張台股市場要健康發展，應該要戒掉國安基金這個奶嘴。

蘇建榮表示，台股散戶比重仍高，考量有些散戶可能在股市高點時進場，如果市場出現重大變數導致股市急跌，散戶的影響力不容小覷，基於穩定市場原則，國安基金不僅隨時緊盯，也會隨時 Stand by。

蘇建榮進一步指出，受肺炎疫情影響，歐美股市最近經常出現今天大漲、明天暴跌的情況，這是過去股市罕見的劇烈波動，國安基金只要符合條件就會進場，讓台股可在國際股市巨烈波動的環境下，穩定市場信心，「進場絕非為了特定族群」。

蔡壁如質疑，國安基金 5000 億元資金來源從哪裡來？蘇建榮解釋，國安基金資金中，3000 億元由財政部以持有的公股銀行股票質押借款，2000 億元則是向政府四大基金融資，不論是股票質押借款或是跟政府基金融資，全都要計息。

蔡壁如認為，國安基金資金來自全民納稅，如果基金投資虧損，主管機關次年就要編列預算彌補虧損，虧損是否恐由全民埋單。

蘇建榮則回應，國安基金過去六次護盤經驗中，僅 2000 年到 2001 年期間小幅虧損外，其餘都是獲利了結出場，且國安基金授權進場期間全都是秘密執行，即便退場也要由國安基金委員會委員們認為已經達成穩定市場任務，並達共識決後才會退場。

蘇建榮強調，國安基金執行任務完畢後 3 個月內，會依法將執行績效提交立法院檢視。