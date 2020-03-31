搶進科技龍頭股 危機入市戰勝波動抄底攻略

史上最頑強病毒全面入侵，令全球經濟停滯，信用危機陰影罩頂，商人出身的美國總統川普，同步開啟史上最強印鈔機，並直接發現金給個人及企業，暫時解除周轉不靈的炸彈。《財訊》指出，在疫情期間，數位科技大進擊，這次的股市大跌，正好提供危機入市機會，加碼科技股比重，抓住長期投資大趨勢。

根據《財訊》報導，全球最強的美股，在病毒入侵後，一個月不到就大跌三成以上，道瓊工業指數在 3 月 23 日最低跌到 18213 點，跌破了「川普防線」。疫情造成的經濟停滯，企業獲利不佳，股票下跌，進而演變成企業倒閉潮、企業債務還不出來導致的信用危機，也是顯而易見。

在全球股票帶量下殺，美國國債受益於零利率價格大漲時，還有一個市場正進行一場無聲的殺戮，那就是近年蓬勃發展的公司債，光是 3 月中旬，股票跌很慘的時候，過去二週就從債券基金贖回 2000 億美元，這是過去三年平均值的 100 倍，就連投資等級的公司債價格跌 10% 以上，都會賣不出去，大型避險基金如橋水、文藝復興、Two Sigma 傳出績效狂跌。

公司債利率定價看信評等級，信評等級高，風險低，利率低；反之，信評等級較差，利率就高，從 2 月底開始，BBB 是投資等級債中信評最低的，發行量也最大，BBB 公司債殖利率與十年期美國國債殖利率（代表無風險利率）的利差不斷上升，這代表信用風險上升，有投資人正在壓低債券價格賣出套現。

截至 3 月 18 日，該利差擴大至 3.68 個百分點，正好超越了 2008 年 9 月 15 日、雷曼兄弟申請破產當天，到 3 月 24 日，該利差進一步擴大到 4.62 個百分點，一旦出現套現危機，頗類似雷曼破產後直接扣下金融風暴扳機的味道。

股票和公司債價格大跌，出現流動性風險，商人出身、幾次差點破產的川普，當然明白連鎖效應後果嚴重，今年 11 月，川普將競選連任，股市是他最自豪的政績之一，豈能眼見金字招牌失色？不管是經商或從政，他都曾有反敗為勝的經驗，絕對不會束手無策，而是會「不計任何代價」救市。

從當前的困境到疫情回穩，再到經濟恢復，哪些企業有利呢？根據《財訊》報導指出，當下的困境是，企業普遍都缺錢，唯有大型科技股現金滿滿，統計最近一期財報，現金最多的六大企業，有五家是科技業（微軟、谷歌母公司、蘋果、亞馬遜、臉書）。

以今年以來的股價表現，科技股為主的那斯達克最強，年初至 3 月 26 日跌 14.24%，其次是費城半導體跌 16.7%；新舊經濟都有的標普五百跌 19.27%；更老牌的道瓊因為包括了石油、航空、零售等舊經濟產業，跌幅最大達 21.88%，可見科技股實力逐漸發酵。

對於投資人而言，這次的大跌，正是提供一個危機入市的機會，加碼科技股，並不止於波段操作，而是長期提高科技股的配置比重，站在產業趨勢上，抓住低價投資的機會。