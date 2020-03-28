IMF：全球經濟陷入衰退 復甦關鍵取決於這兩點

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週五 (27 日) 表示，在武漢肺炎 (COVID-19) 的打擊下，全球經濟正陷入衰退，而衰退時間長短取決於兩點：如何遏制疫情擴散、以及如何針對危機採取有效、協調的應急措施。

她也說，很高興見到世界各國領袖終於意識到，只有透過協調一致的努力，才能控制疫情的擴散。

喬治艾娃強調：「目前世界正處於衰退之中，衰退的持續時間和深度取決於兩件事：遏制病毒擴散、以及對危機採取有效、協調的的反應。」

她補充道：「我看到各國領導人更加清晰的理解到，如果我們不能擊敗病毒，那麼我們就無法擺脫困境。」

喬治艾娃表示：「我們從未見過經濟如此停滯不前，現在我們知道這是一場全球性危機時，就不應該採取小規模防疫措施。」

各國竭力搶救受疫情衝擊的經濟，IMF 也於本月 16 日宣布隨時準備啟動 1 兆美元的融資能力，以協助各國應對武漢肺炎衝擊，喬治艾娃表示，特別是新興貨幣和發展中國家。

她指出，IMF 的災難控制和救濟信託基金 (Catastrophe Containment and Relief Trust)，可以立即減免貧窮國家債務，幫助釋放出用於公共衛生系統的重要醫療資源。

週五 (27 日) 根據約翰霍普金斯大學最新數據統計，全球確診人數攀升至 591802 人，美國的確診病例數已攀升至全球首位，來到了 101657 萬例，高於中國的確診病例數 81897 例，以及義大利 86498 例。