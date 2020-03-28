美確診數飆破10萬全球最高 川普火速簽署2兆美元刺激方案

美國眾議院週五 (27 日) 通過 2.2 兆美元刺激方案，總統川普火速簽署立法，將發放現金給美國人民、援助航空業等受災產業並支持小企業對抗武漢肺炎。同時最新數據顯示，全美確診病例數突破 10 萬例，為全球最高，短短三天增加一倍。

川普在週五美東時間下午 4 點簽署此案，代表正式生效成為法律，他在橢圓形辦公室說：「我要感謝民主黨和共和黨人團結一致，將美國人民置於第一優先。」

這項美國史上最大單一刺激法案，將在三周內發現金給全民，5000 億美元援助受災產業，2900 億美元用於家庭補助、3500 億美元供小企業貸款、2500 億美元強化失業救濟。此案在週三已獲參院以 96:0 的壓倒性票數無異議通過。

眾院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，這絕不會是最後一個對抗疫情的法案，後續重點應放在更直接的現金補貼、擴大家庭病假資格，以及為各州提供更多撥款。

美國參眾院兩黨議員展現少見的團結態度，凸顯武漢肺炎疫情對美國經濟和醫療體系的衝擊何其嚴重。美國上週首次申請失業救濟金人數飆升到 328 萬人，密大 3 月消費者信心重挫。

根據約翰 · 霍普金斯大學最新統計，截至美東時間 27 日下午 6 :20 左右，全球確診病例數逼近 60 萬例，其中全美總確診病例達到 10 萬 1657 例，三天來增加一倍，超過 1500 人死亡。

美國確診病例和死亡人數。(來源: JHU)

美國確診病例數當天稍早突破 8.2 萬例，已超越中國和義大利成為全球確診人數最多的國家，從這個月初的僅僅 100 例直線攀升。美國官員坦承，由於檢測工具供不應求，感染人數可能遠不止於此。

紐約州疫情依然是全美最嚴峻，超過 4 萬確診數佔了全美將近一半。

美國確診病例分布圖。(來源: CNBC)

武漢肺炎自從在中國現蹤以來，幾乎感染全球每個國家，世界衛生組織 (WHO) 警告，感染人數恐怕會繼續攀升。

美國國會週五宣布新增兩名武漢肺炎確診病例，使國會確診數攀升至五人，目前至少數十人正在居家隔離。

為了讓一些感染新型冠狀病毒或正在居家隔離的眾議員得以參與刺激方案的表決，眾院週五以語音表決的方式投票，駁回共和黨眾議員 Thomas Massie 提出的程序挑戰。

美國目前共 23 個州發布禁足令或居家避疫的建議方針，華盛頓特區和七州個州已經關閉非必要企業。佛州、德州和賓州雖然沒有發布全州適用的禁足令，但一些城市已經先採取行動。