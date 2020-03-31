避疫情 遠距辦公夯！Zoom、微軟視訊使用量暴增

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，不少企業要求員工在家上班，帶動雲端辦公相關的需求，雲端視訊會議服務商 Zoom(ZM-US) 和微軟 (MSFT-US) 服務需求因此激增。

自疫情爆發以來，Zoom 一躍成為市場受惠者，原因是各國採取「社會疏離」措施防疫，呼籲企業降低群聚感染機會，減少面對面開會等活動，越來越多企業改使用視訊會議平台，過去一個月以來，Zoom 股價飆漲近 50%。

小摩分析師分析師 Sterling Auty 表示，根據 Apptopia 最新數據顯示，截至 3 月 22 日，Zoom 每日活躍用戶 (DAU) 較去年同期增長 378%，而每月活躍用戶 (MAU) 數量則增長 186%；和去年 12 月相比，DAU 和 MAD 分別激增 340% 和 160%。

Auty 表示，對 Zoom 最重要的是，這些用戶有多少會轉為付費用戶，他指出有些企業或許在疫情緩和後，就會回到原來傳統的辦公模式，但不排除部分公司會因此汰換掉舊辦公模式改為遠端辦公。

Zoom 執行長袁征 (Eric Yuan) 指出，在 3 月初的財報視訊會議上，許多亞洲和歐洲國家都已轉為遠端辦公，然而多數美國企業的工作模式仍未做出變動



微軟雲端服務需求激增

隨著包括 Zoom 在內的視訊會議工具使用量成長，雲端服務相關產品的需求也水漲船高響，微軟表示，在部分疫情嚴重地區，微軟的雲端使用量暴增 775%。

數據顯示，Microsoft Teams 每日用戶逾 4400 萬人，比一週前增加 1200 萬人；Windows Virtual Desktop 的使用率也成長超過 3 倍。

微軟更指出，3 月份旗下 Skype 視訊軟體使用量也比一個月前增長 70%，每日活躍用戶超過 4000 萬名，軟體通訊量躍升 220%。

與微軟團隊競爭的 Slack (WORK-US) 股價今年來已經上漲約 11%，執行長 Stuart Butterfield 上週表示，公司平台擁有 1250 萬用戶。

亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務 (AWS) 雖未提供最新使用量數據，但公司發言人表示，AWS 平台已做好萬全準備，因應疫情期間的客戶需求。