投資人恐慌情緒接近破表 代表股市可能離底部不遠？

在投資人恐慌拋售，資產價格急劇下跌之下，股市是否已經來到底部？一些分析師相信，股市已有機會見到觸底反彈，而且許多公司股價已經變得具有吸引力。

Renaissance Macro Research 的創辦人兼主席 Jeff DeGraaf 週四 (19 日) 發布報告表示，基於投資人情緒已經來到如此低的水準，這是個逆向指標，表明未來 3 個月的股市收益可能很可觀。

自 2 月中旬以來，美股 3 大主要指數—道瓊、標普 500 及納斯達克，跌幅都近 30%，以史上最快速度步向熊市。在此同時，也引來分析師對何時可能觸底的爭論。

DeGraaf 表示，根據 Investors Intelligence 的調查，投資者信心指數已跌至最底部的 10% 以下，依過去 10 年的經驗，這是市場反彈的良好指標。

(圖表取自 Market Watch)

他還以基金經理 Bill Ackman 向總統喊話為例，表示當一個投資組合經理在電視上談封國戒嚴，這強化了極端情緒數據。他認為，病例上升只是一個表象或副產品，真正驅動市場的，是信貸狀況以及聯準會和全球央行克服這些惡化狀況的能力。

DeGraaf 指出，如果聯邦政府可以停止對企業信貸市場的恐慌，那麼，即使疫情仍在延燒，傳染的高峰未至，股市能仍提前出現轉折。

公債市場釋出信號？

另外，一個相信市場已經接近底部的理由，是出於是政府債券市場的狀況。

Leuthold Group 首席投資策略師 James Paulsen 在週三的報告中指出，美國 10 年期公債的殖利率已經有所上升，由週一的約 0.6%，到週四來到 1.1%，這可能是股票的看漲信號。

(圖表取自 Market Watch)

他指出，1987 年、1998 年、2002 年和 2008 年股市大幅下跌之前，債券殖利率顯著上升。這幾次金融危機，都帶來股市與債市的急跌，「然而，此後一旦債券殖利率出現有意義的增長，在每種情況下，熊市都將接近尾聲。」

但是，當前經濟病毒的空前性質，可能會使以前的市場轉變案例變得不太適用。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，聯準會正在使用其所有工具，來確保這次情況與 2008 年不同，如果成功，這次公共衛生和經濟危機不會演變成金融危機，意味著今年下半年有望重回成長。