快回來了？摩根大通：今年餘下時間股市將湧現瘋狂買盤 投資者須長抱

美國國會將批准 2 兆美元大規模刺激法案，以減輕武漢肺炎大流行造成的經濟衝擊，這消息讓美股大盤週三 (25 日) 一度飆漲 8% 至 11% 區間。

毫無疑問，這激烈的飆漲其中也來自空頭回補的力道，而這樣的走勢可能會持續下去，長期投資者可能在今年剩餘時間成為股市重要買家。

這是摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 帶領的全球量化和衍生品策略小組的研究結果。其報告預計，今年餘下時間，主要投資領域的股票將湧入 3.25 兆美元的淨買入，與第一季淨拋售 1.88 兆美元的光景相比是巨大逆轉。

值得注意的是，摩根大通預測，即使企業大量減少執行庫藏股，形成不利因素，但市場仍逆轉至高額淨買入。



過去 4 週，以投機為導向的動量交易商一直在大量拋售股票，包括商品交易顧問 (CTA)、股票多空對沖基金、風險平價對沖基金，這些金融帳號利用借貸金額槓桿化其倉位至所管理資產的數倍，從而放大其行動的影響。

摩根大通估計，股票多空基金將在今年餘下時間在全球股市自第一季的 - 1.116 兆美元轉至 + 9720 億美元，CTA 同期也會自 - 8520 億美元轉至 + 9000 億美元，風險平價基金預計股票自 - 2180 億美元轉至淨增加 +1620 億美元。

在只做多的機構投資者中，養老基金預計一改近年來一直淨買入固定收入證券的趨勢，成為股市買家。但摩根大通認為養老基金將重新平衡其投資組合，撤離一些債券，改增持一些價格大幅下跌的股票，因為公債殖利率大跌至歷史低點，債券價格已經漲上來了。

一些觀察者認為，本季初這種投資組合重新平衡的現象尤其明顯，摩根大通估計，在今年餘下時間，養老基金的淨股票採購將自第一季的 1690 億美元大幅增加至 6190 億美元。

同樣的，共同基金今年剩餘時間預計也會從第一季竟拋售 8080 億美元逆轉為股市淨買入 5950 億美元。散戶投資者預計買股的情形將「正常化」，今年餘下時間自第一季淨買入 1340 億美元提高到 3100 億美元。

最後，儘管除了挪威，其他石油生產國都淨平倉，但主權財富基金和各國央行估計仍會在第二季到第四季淨買入 1500 億美元，與第一季淨拋售 1620 億美元光景大不同。

摩根大通估計，今年餘下時間股市會有積極需求波動，自第一季的 -28.5 億美元轉成 +3.71 兆美元，但因受 IPO 和其他股票出售和股票回購的行動抵銷 (第一季這些項目為 -9730 億美元，今年剩餘時間估計 4620 億美元)，摩根大通估計今年餘下的 9 個月股市供需淨變動 3.25 兆美元。

Panigirtzoglou 補充，這波正面波動將會比 2019 年 1.16 兆美元的正面淨買入規模還大，因此或許可以合理期待股市出現超越本週二的強大復甦 (週二美股創 1933 年以來最大單日漲幅)。