景氣寒冬！美國近49%企業考慮裁員 超過37%停止招募

根據最新調查，美國有 49% 企業向人力仲介機構表示，疫情引爆的景氣寒冬，讓他們極有可能在未來 3 個月內裁員，而有超過 37% 的企業已經停止招聘新員工。

根據美國人力資源諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 於 3 月 20 日至 26 日進行的線上調查顯示，近 50% 的美國企業表示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 衝擊，他們可能會在未來 3 個月內裁員，而有超過三分之一、或 37% 的企業表示已經凍結招募，有 7% 推動暫時性裁員。

這份線上調查在 20 日到 26 日進行，調查剛開始時，美國武漢肺炎確診人數剛突破 1.8 萬例，然而截至週一 (30 日) 為止，美國武漢肺炎確診人數激增到 16.4 萬人。包括加州、紐澤西州、康乃狄克州和紐約州等都已實施「禁足令」(stay-at-home)，如今美國已有 27 州已經採取此政策。

幾乎所有企業皆建議員工居家遠端上班，部份企業在此調查結束後才提出要求。14% 的企業已經讓員工放無薪假，有 37% 的企業表示他們在未來三個月內也將跟進。

美國勞工部報告，上週四公布的初領失業救濟金人數激增至創紀錄的 328 萬，幾乎是該國先前最高水平的五倍，顯見美國各地企業政大幅削減人力成本。

此外，美國聖路易聯邦準備銀行 (St Louis Federal Reserve Bank) 分析師週一 (30 日) 才預估，美國第二季失業人口將飆 32.1% 至 4700 萬人，遠遠超越 1930 年代經濟大蕭條的歷史高位。

不過也有 47% 企業表示，目前公司空缺職位仍繼續開放招募，但有 10% 的公司表示，儘管數量有限，但他們仍持續招募公司重要職位。

並非所有公司都為了因應疫情衝擊而裁員。近 9% 企業表示，他們將靜觀其變，再採取行動，而超過 6% 的人表示，只有在公司員工與確診病例有過密切聯絡後，才會考慮做出調整。

川普總統於週日 (29 日) 宣佈，全國社會隔離指示延長至 4 月 30 日，更補充說，武漢肺炎 (COVID-19) 的死亡率將在未來兩週達到最高峰。

市場認為，疫情可能大大改變企業與員工的營運模式，且永久的增加遠端上班頻率。