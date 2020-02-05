零售業寒冬... 梅西百貨宣布3年內關125間、裁員2千人

在整體零售業萎靡、消費意願疲軟情況下，美國梅西百貨 (Macy’s) 週二 (4 日) 宣布，計畫在未來三年關閉 125 家門市，並削減約 2000 個職位，佔公司員工總數 9%，以降低成本、刺激同店銷售額。

梅西計劃關閉許多營運不周、租金又昂貴的大型購物中心門市，將重點轉移至小規模分店和其折扣商店 Backstage 並且改善線上銷售業務。

首席執行長 Jeff Gennette 在一份聲明中說：「我們正在通過重大公司結構改革，來降低成本，我們將從過渡期走出來，來應對艱鉅的零售產業競爭。」

梅西百貨同店銷售增長 (圖片: CNBC)

預計關閉的 125 間分店中，已有 30 間已宣布停業，年銷售額約 14 億美元。

梅西預估從今年開始，公司每年將能節省約 15 億美元，且將在 2022 年底前實現。梅西預計今年將節省約 6 億美元。

梅西預估公司第四季度的淨銷售額約為 83 億美元，而 2019 財年的淨銷售額預計為 245 億美元。預計全年 EPS 將接近先前預期的高峰值每股 2.57 美元至 2.77 美元之間。

目前梅西已關閉其在舊金山、俄亥俄州辦事處和辛辛那提州總部的技術辦公室，以合併在紐約和亞特蘭大的業務，紐約將成為公司唯一總部。

預計與這些變更相關的總成本將在 4.5 億美元至 4.9 億美元之間

同時，梅西也計劃在 2020 年在現有百貨商店內，另外開設 50 家折扣商店 Macy’s Backstage，以及 7 個獨立的 Backstage 商店。

梅西百貨股價走勢 (圖片: CNBC)

由於關閉多家門市，梅西表示 2020 財年營收將下降。預估淨銷售額在 236 億美元至 239 億美元之間，Refinitiv 分析師此前預期，梅西 2020 年淨銷售額為 243.6 億美元。