疫情引爆二戰後最大失業潮 澳洲第二季失業率恐飆升至12%

受到肺炎疫情升高的干擾，澳洲國民銀行 (NAB) 預估澳洲第二季失業率可能由目前的 5.1% 飆高至 12%，經濟成長率轉為 -5%，第三季將進一步下跌，將是第二次世界大戰以來經濟最快速的下跌。

NAB 首席經濟學家 Alan Oster 最新研究報告中指出，受疫情爆發而受到的經濟衝擊和傳統的衰退大不相同，尤其在產出與就業率下降幾乎沒有任何滯後效應，並預估澳洲國內生產總值 (GDP) 2020 年將負成長 3%，但隔年則將反彈至 3.5%。

NAB 並預估，澳洲的失業率第二季將飆升至 12%，並在年底前維持高檔。即使 2021 年經濟大幅成長， Oster 預估失業率仍將來到 7% 左右。

澳洲央行和政府已推出刺激方案，總理莫里森 (Scott Morrison) 承諾祭出約 800 億澳元 (490 億美元) 的財政政策，而央行已將利率降至 0.25%，接近零利率，並降低整體經濟的借貸成本。

採取封鎖措施遏止疫情擴散無可避免地會衝擊經濟，莫理森說，刺激方案應可使經濟活動在復甦階段反彈，但這並非沒有風險。

由於建築項目被擱置或完全取消，建築業已經有大規模裁員的傳聞。AMP 資本首席經濟學家 Shane Oliver 預計，澳洲房地產市場將大幅下滑，並會「放緩到極其緩慢」的狀態。

獨立經濟學家 Saul Eslake 表示，製造業和建築業的員工是無法在家工作的，但目前尚未看到太多製造業或建築業的失業現象，因為大家關注的焦點一直是零售業、旅館和交通運輸業。

Eslake 預估，未來幾個月澳洲將有大約 120 萬人失去工作，這意味著失業率可能會從目前略高於 5% 的水平升至近 14%。

各家投行對澳洲失業率及 GDP 的預估。(來源：Bloomberg)

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