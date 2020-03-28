〈紐約匯市〉美眾院2兆紓困案通過 美元創十年來最大單週跌幅 英鎊續漲

週五 (27 日) 美元指數下跌 1.04% 至 98.422，美元本週創下十年來最大單週跌幅，為了搶救深陷水深火熱的經濟，美國眾議院週五 (27 日) 表決通過史上最大規模的財政紓困法案，高達 2 兆美元，緩解了貨幣市場對美元的避險需求，該法案即將交予美國總統川普簽署，方可生效。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週四美國勞工部釋出當週初領失業救濟金人數暴增至 328 萬人，刷新金融危機時期紀錄，進一步削弱了美元。美元指數自 3 月 18 日以來，首次跌破 100 水平，較一週前下滑約 4%，為 2009 年 5 月以來最大跌幅。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於週四 (26 日) 表示，美國經濟「很可能正處於衰退中」，但他強調央行彈藥尚未用盡，一旦疫情受到控制，經濟回彈情況可能也相對強勁。

MUFG 的分析師在一份報告中表示：「昨日美元的大幅逆轉，顯示出聯準會為解決美元流動性問題而採取的刺激措施已經成功了」

德國商業銀行外彙和期貨研究部主管 Ulrich Leuchtmann 表示，央行的努力已經奏效，貨幣市場融資壓力正在緩解，美元也已縮水。

彭博美元即期指數本週下跌了 3.5%，回吐了前兩週的 8% 以上漲幅，創下 2009 年以來最大單週跌幅，美元兌 16 個主要貨幣下滑，在過去 5 天中，美元兌澳幣，英鎊和墨西哥披索下跌了至少 5%。

Shinkin Asset Management Co. 首席市場分析師 Jun Kato 表示：「由於全球央行的提撥，美元融資需求減少，進而加劇了美元的疲軟。市場越來越擔心疫情對就業和個人消費的影響，因此紛紛拋售美元」

週四 (26 日)，美國武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數超越中國，躍升至全球首位，超過 8.2 萬例，高於中國的確診病例數 81782 例，以及義大利的 80589 例。

避險貨幣方面，日圓走高，美元兌日圓重跌 1.50% 至 107.94，回到三月初水平；受到了美國的 2 兆美元經濟紓困方案激勵，道瓊指數期貨由黑翻紅，帶動日股大漲 8%；東京 Gaitame.com 研究所的總經理 Takuy​​a Kanda 稱，日圓上週五飆升了 1.2%。

澳幣兌美元也上漲 1.68% 至 0.6165 美元，從上週的 2002 年低點回彈；歐元兌美元報 1.1143，上漲 1.04% 。丹斯克銀行 (Danske Bank) 分析師表示，歐元兌美元已突破 1.10，短期間將於 1.10 至 1.12 區間徘徊。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

英鎊兌美元匯率也創下了 10 天來的最高水平，上漲了 1.95% 至 1.2439 美元，本週英鎊兌美元上漲超過 750 基點，並於美股早盤時段突破 1.2305 的阻力位，攀升至 1.2415，為 3 月 16 日以來最高水平。

英國首相強生 (Boris Johnson) 週五確診感染武漢肺炎 (COVID-19)，目前正在自我隔離中，強生表示他症狀輕微，並強調對繼續透過視訊會議率領國家對抗疫情。

美國經濟數據顯示，疫情對經濟造成明顯打擊，3 月份消費者信心承受 2008 年來最大降幅。

Kiwoom Securities Co. 的市場策略師 Kim Yumi 說道：「可以肯定的是，美元疲軟可能是暫時的。」他強調，下週我們將看到一連串的慘澹的經濟數據，恐怕會再次推動貨幣市場對美元的需求。



截至週六 (28 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 98.422。-1.04%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1143 美元。+1.04%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2439 美元。+1.95%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6165 美元。+1.68%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3979 加幣。-0.26%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.94 日圓。-1.50%