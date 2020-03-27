川普：與習近平通電話 美中將合作對抗疫情

美國總統川普表示，他與中國領導人習近平就疫情進行了「非常好的交談」，兩國正就抗擊疫情展開密切合作。

川普週五 (27 日) 在推特發文，稱他與席習平「非常詳細」地談到了 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情。數據顯示，美國一夜之間超過了中國，成為確認病例最多的國家。

川普說：「中國經歷了許多，對病毒有深刻的了解。我們正在緊密合作。對他們充滿敬意！」

(圖片來源: 川普推特)

幾天前承諾不再使用「中國病毒」一詞後，川普明顯避免再提及這一說法，至少本人避開對中國的直接指責。

在電話交談之後，G20 領袖舉行了視訊會議，習近平發表談話，呼籲加強國際合作。該病毒於去年 12 月下旬，於中國武漢市首次發現，此後在中國造成 3200 多人死亡。

不過，在中國採取封城等強力隔離措施之後，疫情在中國的傳播受到抑制，反倒歐美轉趨嚴重，也使中國決定由週六開始，基本上關閉邊境，以避免疾病由海外帶回來。

在此之前，北京和華盛頓之間就各種問題進行了長期的口水戰，其中也包括疫情的來源。川普及其高級官員指責，中國在疫情傳播上缺乏透明度，也激怒了中國官員。

據中國官方媒體指出，習近平在與川普的電話中表示，中美關係正處於關鍵時刻，並希望美方為改善關係做出實質性行動。他表示，在當前情況下，中美應該團結起來對抗這一流行病。