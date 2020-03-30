英鎊匯價波動劇烈 企業避險成本攀升

由於近日來英鎊匯價波動劇烈，加上武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟所造成的衝擊，導致企業面臨雙重打擊。

英鎊兌美元匯價於本月一度降至數十年來的低點，隨後又大幅反彈，並創下自 2009 年以來最佳的單週表現，由於匯價波動劇烈，導致企業的匯率避險成本大幅攀升。

英鎊匯價於近期波動劇烈 (圖：Bloomberg)

Western Union 的英鎊策略師 George Vessey 表示，匯價的穩定性，對於企業的現金流管理及財務體質而言相當重要，尤其是中小企業。

但是，企業在規劃匯率避險時，須對於長期的匯率走勢有較為明確的預測。但是，由於疫情重創金融市場，並導致英鎊匯價走弱，使得在匯率波動性增加的情況之下，企業避險的成本亦隨之上揚。

在今年年初時，由於英國首相強生 (Boris Johnson) 於大選中獲勝，大部份銀行皆看多英鎊匯率走勢，根據《彭博》統計，市場預估至 2020 年底，英鎊兌美元匯率將達 1.35。但隨著疫情對於經濟造成衝擊，英鎊兌美元匯價一度跌落至 1.15，創下自 1985 年以來的低點。

除此之外，信評機構惠譽 (Fitch) 調降英國主權信評展望，由 AA 下調至 AA-，導致週一 (30 日) 英鎊匯價下跌超過 1%，為近一週來最大跌幅。

對於在疫情較嚴重地區，如：義大利及中國等地有供應商和客戶的英國企業，將面臨較嚴重的衝擊，而為了抑止疫情擴大，英國人民亦被禁止非必要的旅行，導致消費需求萎縮，並重創英國經濟。

雖然匯率貶值對於出口商而言是個好消息，但是，消費需求的減少、再加上英鎊下跌，導致進口商面臨沉重的壓力，另外，由於英鎊匯率波動劇烈，使得避險規劃亦變得相對困難。

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