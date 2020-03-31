怕錯失跌深反彈機會？法人：進場時機再等等

經歷巨大賣壓後，近期全球主要股市呈現反彈格局，不少投資人害怕錯過跌深反彈的機會。不過，法人預期，接下來會有更多的波動性，進場的時機可能還要再等等。

因應新冠肺炎疫情帶來最嚴峻的考驗，各國近期推出經濟強心針，很明顯地，投資人似乎對這劑強心針很買單：標準普爾 500 指數寫下史上第十大單日最大漲幅；債券市場開始回復穩定；美元失控的漲勢也踩了煞車。

然而，強心針不只有這一劑。各國每天不斷推出財政政策，各大央行的貨幣政策也越來越無極限。除此之外，現在還有人跳出來呼籲應提早解除封城措施，減少經濟活動受到的衝擊。

路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 認為，看到這些情況，或許有些人會以為經濟活動已進入 V 型復甦，想要立刻搶進風險性資產；至於「風險」則管不了那麼多。的確，過去這一個星期許多客戶確實也提出這樣的想法。其中，最常見的兩個問題是：「現在是否該回補股票投資部位？」，以及「這波賣壓造就哪些投資亮點？」

兩個步驟 審慎評估投資

在即將發佈的資產配置委員會季度報告中，路博邁投資團隊認為，現在進場的時機還沒到。目前，資產配置委員會審慎看待各種關於疫情發展與影響的假設以及市場狀態，因此投資人應遵循以下兩個步驟，藉此渡過接下來 3 到 6 個月的時間。

第一步是，美國疫情達到高峰期之前，風險管理擺第一，其次才是追求報酬。投資人應維持多元配置、保持足夠流動性，準備迎接高波動性的到來。

Erik Knutzen 指出，美國疫情或許會在 5、6 月達到高峰，到時企業也才有辦法評估疫情的影響與刺激政策的效果，並修正財測目標。屆時，投資人心裡才能稍微感到踏實一些，但是在那之前，市場隨時可能會再度下跌，或是持續處在高度不確定性之中。

第二步是，等到經濟復甦露出曙光，投資人再擇機增持風險性資產，並以「品質」與「收益」作為佈局重點。屆時，部分投資人將從債市轉進股市，但並非所有人都會這樣做。以目前的投資評價而言，投資級信用資產的風險調整後報酬潛力不亞於股票。

此外，投資人亦可在相同的資產類別內部重新調整配置。Erik Knutzen 認為，以目前的投資評價來看，美國大型優質股與投資級信用資產等風險較低的資產，投資吸引力或許不亞於美國以外股市或是高收益債券。然而，可能要到下半年才會出現合適的投資時機。

Erik Knutzen 表示，屆時無論是公開或是私募市場，各個區域、各個資產類別都會浮現投資題材，部分投資機會可能來自承受顯著賣壓的資產，其他可能只是單純受到投資人忽略的標的。故此，已要求路博邁每一個投資團隊列出最佳投資題材，並隨著市場環境變化即時調整。

市場波動性「餘音繞樑」 恐將超過半年

Erik Knutzen 指出，儘管有些投資者可能認為，這種「安全第一」的投資方式過度審慎，不過在前景無從清晰的情況下，要更為謹慎。希望這場全球大流行能夠盡快平息，但必須實事求是。

面對眼前的疫情危機，路博邁資料科學團隊持續監控關於美國疫情的即時數據，結果顯示情況仍未能使人心安。因為目前疫情並未因「保持社交距離」，而出現任何趨緩的跡象，且美國政府可能得要採取「額外的防疫措施」才行。

此外，資料科學團隊定期檢視求職網站上的職缺數目，發現職缺數目從 2 月底便開始直線下滑。挪威每週公佈的就業統計數據率先出現令人擔心的情況：申請失業津貼的人數已增加三倍。美國上週失業救濟金初次請領人數暴增至難以想像的 330 萬人。新加坡公佈第一季 GDP 統計數字，經濟成長率呈現二位數負成長，比經濟學家擔心得更加嚴重。

Erik Knutzen 表示，這些還只是新冠肺炎疫情影響下的初步統計數字。未來幾週全球將陸續公佈類似的經濟數字。儘管金融市場或許早已反映部分的負面消息，但是隨著真正的影響程度浮上台面，屆時市場可能會再迎來更多的衝擊。

即便不確定性消散，波動性仍將「餘音繞樑」6 個月、甚至更長的時間，不會在一夜之間消失。因此，Erik Knutzen 認為，如何重新調整投資組合與掌握投資機會，確實是現在投資人該「思考」的問題。但是現在可以採取行動嗎？建議投資人應秉持投資紀律，聚焦高品質的投資標的，因為大舉增加風險的時機仍未來臨。