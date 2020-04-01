基金開箱文》安聯台灣智慧基金 連贏十年的祕密

2019 年台股表現亮眼，全年上漲了 23.33%（台灣加權指數，以台幣計算），投資人大多期待今年台股基金能再創佳績。在眾多台股基金行列中，安聯台灣智慧基金為什麼能夠連續十年都位居同類基金的前段班呢？透過這篇開箱文來看看這檔基金值不值得投資。

1. 安聯台灣智慧基金連續十年，績效超前

基金近十年以來，表現十分亮眼且位居同類基金前段班，而且大多數的時間是處於前四分之一的領先群。這同時也代表基金的優異績效並不是單獨來自某一段時間爆炸性的表現，而是連續穩定的繳出優異的成績單。

此外，投資人應該也很關心，基金在最近這段股災期間的基金表現如何。年初至今（截至 3/30）台灣加權指數下跌約 19.53%，而基金僅下跌 - 16.60%。究竟基金是採取什麼投資策略達成跟漲抗跌的特色呢？

2. 安聯台灣智慧基金的投資策略

很多基金公司都有發行台股基金，而不同基金的特色都有所不同。安聯台灣智慧基金除了主要集中在中小型成長類股、加碼較多的電子零組件和電腦週邊設備類股之外，也聚焦在以下五大趨勢主題。去年就是因為基金精準的投資眼光抓準了 5G 的投資商機，締造了去年將近同類基金一倍的表現。

1. 精緻生活：與醫療、奢侈品消費、數位生活相關的投資

2. 大國崛起：用於主要新興市場生產活動和國內需求相關的公司

3. 藍海策略：進入門檻高、高成長、產品生命較長和與經濟週期相關性低的相關科技產業

4. 台灣品牌：開始被全球消費市場接納的台灣自有品牌

5. 天然環保：包含太陽能、封能、生物能源與綠色能源相關的替代能源行業

3. 挑選評價、成長率都 ok 的優質企業

以基金持有公司的股利率、本益比來看，基金皆優於同類基金平均，代表投資的企業效率高，才可以在一樣的環境下發放較多的股利，和創造比較高的成長率。但以評價面來看，基金的本益比卻沒有比較高。因此投資這檔基金的投資人買到的其實是有未來上漲潛力，但目前股價卻還相對不貴的股票。

4. 台股基金選錯差很多，安聯台灣智慧基金 CP 值佳

參考下方同時考量風險和報酬率的分散圖，在黃色虛線左上方的基金才是值得投資人選擇的標的，因為在這個位置的標的，每承擔一單位的風險可以得到比較好的報酬率，而在茫茫的台股基金海中，大部分的基金都落在表現比較差的右下方，安聯台灣智慧基金則是穩坐在右上方。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

安聯台灣智慧基金抓準趨勢，能漲也抗跌。

台股基金有很多選擇，表現在前、後段班的績效結果天差地別，建議投資人要選擇有過去績效可以參考，而且能夠締造穩定好表現的基金做為首選。除了歷史報酬率是不可或缺的參考指標之外，也要留意基金投資的股票是否已經過於昂貴。安聯台灣智慧基金緊跟目前市場趨勢，而且僅投資成長、評價都優質的標的，風險調整後的報酬更是難得一見的出色，不失為投資台灣股市的好選擇。

鉅亨精選基金

安聯台灣智慧基金

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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